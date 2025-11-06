НА ЖИВО
          DeepState: Руснаците превзеха Павловка в Запорожка област и нахлуват край още 6 населени места

          Павловка в Запорожка област
          Павловка в Запорожка област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е превзела Павловка в Запорожка област и нахлува близо до шест други населени места, съобщава украинският аналитичен проект DeepState.

           „Врагът е окупирал Павливка и е напреднал близо до Балаган (Донецка област), Удачно (Донецка област), Ступочки (Донецка област), Плавни (Запорожка област), Приморске (Запорожка област) и Успеновка (Запорожка област)“, се отбелязва в съобщението.

          Балаган в Донецка област се намира близо до Мирноград и недалеч от Покровск. В момента това са най-трудните участъци от фронта.

          Руснаците активно се опитват да влязат и да консолидират позициите си в Покровск. Ако този град бъде окупиран, Мирноград рискува да бъде откъснат от контролираната от Украйна територия.

