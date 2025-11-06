НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Депутати обвиниха „Алтернатива за Германия“ в прикриване на „руска спяща клетка“

          0
          6
          Алтернатива за Германия
          Alternative für Deutschland / Алтернатива за Германия Снимка: tagesschau.de
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Депутати в Бундестага обвиниха крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), че в редиците ѝ действа „спяща клетка“, лоялна на Русия.

          - Реклама -

          Според депутата от управляващия ХДС Марк Хенрихман, АзГ е използвала парламентарни запитвания, за да събира чувствителна информация за военни бази, доставки на оръжие за Украйна и енергийна инфраструктура, особено в източната провинция Тюрингия.

          „Има спяща клетка, вярна на Русия, в техните редици. Колко удобно за Владимир Путин, че АзГ съществува в Германия“, заяви той.

          АзГ нарече обвиненията „злонамерени“ и „смешни“. Депутатът Маркъс Фронмайер контрира, че правителството се опитва да прикрие собствените си провали, като „демонизира“ партията.

          Представители на социалдемократите (ГСДП) обвиниха АзГ, че действа „като проводник на руските интереси“ в германския парламент.

          Депутати в Бундестага обвиниха крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), че в редиците ѝ действа „спяща клетка“, лоялна на Русия.

          - Реклама -

          Според депутата от управляващия ХДС Марк Хенрихман, АзГ е използвала парламентарни запитвания, за да събира чувствителна информация за военни бази, доставки на оръжие за Украйна и енергийна инфраструктура, особено в източната провинция Тюрингия.

          „Има спяща клетка, вярна на Русия, в техните редици. Колко удобно за Владимир Путин, че АзГ съществува в Германия“, заяви той.

          АзГ нарече обвиненията „злонамерени“ и „смешни“. Депутатът Маркъс Фронмайер контрира, че правителството се опитва да прикрие собствените си провали, като „демонизира“ партията.

          Представители на социалдемократите (ГСДП) обвиниха АзГ, че действа „като проводник на руските интереси“ в германския парламент.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Tesla отчете рекорден срив на продажбите си в Германия през октомври

          Георги Петров -
          Продажбите на гиганта в областта на електромобилите Tesla в Германия са се сринали с 53,5% през октомври на годишна база. Данните са на Федералната служба...
          Крими

          Словакия ще съди повторно обвиняемия за убийството на известния журналист Ян Куциак, разследвал Роберт Фицо

          Владимир Висоцки -
          Словашкият бизнесмен Мариан Кочнер, обвинен, че е поръчал убийството на разследващия журналист Ян Куциак и годеницата му Мартина Кушнирова, ще бъде съден повторно догодина,...
          Политика

          Делегация на Хамас обсъди примирието в Газа с ръководителя на турското разузнаване

          Владимир Висоцки -
          Хамас изрази благодарност към турския президент Реджеп Ердоган и Турция за посредническата и гаранционна роля на страната при осигуряването и наблюдението на споразумението за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions