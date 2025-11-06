Депутати обвиниха „Алтернатива за Германия“ в прикриване на „руска спяща клетка“

Депутати в Бундестага обвиниха крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ), че в редиците ѝ действа „спяща клетка“, лоялна на Русия.

Според депутата от управляващия ХДС Марк Хенрихман, АзГ е използвала парламентарни запитвания, за да събира чувствителна информация за военни бази, доставки на оръжие за Украйна и енергийна инфраструктура, особено в източната провинция Тюрингия.

„Има спяща клетка, вярна на Русия, в техните редици. Колко удобно за Владимир Путин, че АзГ съществува в Германия“, заяви той.

АзГ нарече обвиненията „злонамерени“ и „смешни“. Депутатът Маркъс Фронмайер контрира, че правителството се опитва да прикрие собствените си провали, като „демонизира“ партията.

Представители на социалдемократите (ГСДП) обвиниха АзГ, че действа „като проводник на руските интереси“ в германския парламент.