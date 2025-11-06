Десетки семейства напуснаха домовете си заради рушащ се блок над строежа на метрото

Кошмарът за хората от напукания и обявен за опасен блок в софийския квартал „Хаджи Димитър“ продължава. След принудителната евакуация в сряда вечерта, собствениците получиха покани да предадат доброволно ключовете от апартаментите си – но без яснота кой ще гарантира сигурността на имуществото им.
Жителите са разтревожени – в домовете им остават ценности, събирани с години. Мнозина подозират, че проблемът е причинен от строежа на метрото в близост, макар от „Метрополитен“ официално да отричат връзка между дейностите си и напукването. До момента няма внесен проект в общината за укрепване на сградата.
Негова съседка допълни, че е наскоро ремонтирала жилището си и все още изплаща заем, но сега трябва да го напусне:
Зам.-кметът на район „Подуяне“ Стамен Стоянов увери, че достъпът до двата компрометирани входа ще бъде ограничен.
По думите му комуналните дружества ще бъдат уведомени да прекъснат услугите – както за да не се таксуват обитателите, така и за да се предотвратят наводнения или токови удари.
Жена, родена и израсла в блока, сподели, че пукнатините се появили часове след пропадането на булеварда.
Друга собственичка заяви, че в четвъртък вечер предстои среща с общинската администрация, на която ще се уточнят следващите стъпки по укрепването.
Стоянов уточни, че ключовете ще се съхраняват от районната администрация, тъй като част от собствениците са извън София или в чужбина.
Хората настояват да се съставят приемно-предавателни протоколи за състоянието на жилищата им и предупреждават за риск от мародерски набези.
