Десетки семейства напуснаха домовете си заради рушащ се блок над строежа на метрото

Кошмарът за хората от напукания и обявен за опасен блок в софийския квартал „Хаджи Димитър“ продължава. След принудителната евакуация в сряда вечерта, собствениците получиха покани да предадат доброволно ключовете от апартаментите си – но без яснота кой ще гарантира сигурността на имуществото им.

Жителите са разтревожени – в домовете им остават ценности, събирани с години. Мнозина подозират, че проблемът е причинен от строежа на метрото в близост, макар от „Метрополитен“ официално да отричат връзка между дейностите си и напукването. До момента няма внесен проект в общината за укрепване на сградата.

„Отиваме на квартира в квартал ‘Гео Милев’. Общината ни даде целева помощ, но останалото плащаме сами“, сподели един от собствениците в ефира на „Здравей, България“.

Негова съседка допълни, че е наскоро ремонтирала жилището си и все още изплаща заем, но сега трябва да го напусне:

„Не знам как ще се охранява сградата. Дали ще бъде запечатана, дали ще има патрул. Давам ключовете си на общината, но без никаква гаранция.“

Зам.-кметът на район „Подуяне“ Стамен Стоянов увери, че достъпът до двата компрометирани входа ще бъде ограничен.

„Те ще се запечатат и ще има контролиран достъп, осъществяван от представители на общинската администрация. Хората ще могат да влизат само в определен ден и час, защото сградата се руши. Безопасността е на първо място“, каза той.

По думите му комуналните дружества ще бъдат уведомени да прекъснат услугите – както за да не се таксуват обитателите, така и за да се предотвратят наводнения или токови удари.

Жена, родена и израсла в блока, сподели, че пукнатините се появили часове след пропадането на булеварда.

„Взеха се мерки, но две години по-късно положението е още по-зле. Изнесли сме всичко, последният ни гардероб е в колата“, каза тя.

Друга собственичка заяви, че в четвъртък вечер предстои среща с общинската администрация, на която ще се уточнят следващите стъпки по укрепването.

„Надявам се да има такива“, добави неин съсед.

„Преди намесата на NOVA нямаше никакво движение. Само заповед за напускане и две експертизи – едната от ‘Метрополитен’, която е поръчкова, а другата от УАСГ. Според втората безконтролното изпомпване на подпочвените води е довело до пропукване на сградата.“

Стоянов уточни, че ключовете ще се съхраняват от районната администрация, тъй като част от собствениците са извън София или в чужбина.

„Все още нямаме официално потвърдение за проект по укрепването“, допълни той.

Хората настояват да се съставят приемно-предавателни протоколи за състоянието на жилищата им и предупреждават за риск от мародерски набези.