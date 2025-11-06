НА ЖИВО
          - Реклама -
          Десетки семейства напуснаха домовете си заради рушащ се блок над строежа на метрото

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Кошмарът за хората от напукания и обявен за опасен блок в софийския квартал „Хаджи Димитър“ продължава. След принудителната евакуация в сряда вечерта, собствениците получиха покани да предадат доброволно ключовете от апартаментите си – но без яснота кой ще гарантира сигурността на имуществото им.

          Жителите са разтревожени – в домовете им остават ценности, събирани с години. Мнозина подозират, че проблемът е причинен от строежа на метрото в близост, макар от „Метрополитен“ официално да отричат връзка между дейностите си и напукването. До момента няма внесен проект в общината за укрепване на сградата.

          „Отиваме на квартира в квартал ‘Гео Милев’. Общината ни даде целева помощ, но останалото плащаме сами“, сподели един от собствениците в ефира на „Здравей, България“.

          Негова съседка допълни, че е наскоро ремонтирала жилището си и все още изплаща заем, но сега трябва да го напусне:

          „Не знам как ще се охранява сградата. Дали ще бъде запечатана, дали ще има патрул. Давам ключовете си на общината, но без никаква гаранция.“

          Зам.-кметът на район „Подуяне“ Стамен Стоянов увери, че достъпът до двата компрометирани входа ще бъде ограничен.

          „Те ще се запечатат и ще има контролиран достъп, осъществяван от представители на общинската администрация. Хората ще могат да влизат само в определен ден и час, защото сградата се руши. Безопасността е на първо място“, каза той.

          По думите му комуналните дружества ще бъдат уведомени да прекъснат услугите – както за да не се таксуват обитателите, така и за да се предотвратят наводнения или токови удари.

          Жена, родена и израсла в блока, сподели, че пукнатините се появили часове след пропадането на булеварда.

          „Взеха се мерки, но две години по-късно положението е още по-зле. Изнесли сме всичко, последният ни гардероб е в колата“, каза тя.

          Друга собственичка заяви, че в четвъртък вечер предстои среща с общинската администрация, на която ще се уточнят следващите стъпки по укрепването.

          „Надявам се да има такива“, добави неин съсед.
          „Преди намесата на NOVA нямаше никакво движение. Само заповед за напускане и две експертизи – едната от ‘Метрополитен’, която е поръчкова, а другата от УАСГ. Според втората безконтролното изпомпване на подпочвените води е довело до пропукване на сградата.“

          Стоянов уточни, че ключовете ще се съхраняват от районната администрация, тъй като част от собствениците са извън София или в чужбина.

          „Все още нямаме официално потвърдение за проект по укрепването“, допълни той.

          Хората настояват да се съставят приемно-предавателни протоколи за състоянието на жилищата им и предупреждават за риск от мародерски набези.

          „Поканили сме представители на Областна управа, Столична община, МВР и живущите на среща в 18:00 часа, за да решим допълнителните детайли по евакуацията и запечатването“, каза още зам.-кметът Стоянов.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

