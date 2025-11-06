Дронове парализираха летището в Брюксел и осуетиха визита на премиера на Саксония-Анхалт за сътрудничество в борбата с дронове

Райнер Хазелоф, министър-председателят на Саксония-Анхалт, не успя да стигне до Брюксел навреме, защото полетът му се забави поради незаконни полети на дронове. Той пътуваше за среща, на която щеше да се обсъдят операциите срещу дроновете, пише BILD.

Заради неизвестните дронове, летището в Брюксел преустанови операциите си същата вечер, принуждавайки Хазелоф да пътува през Франкфурт. Той пристигна в белгийската столица с няколко часа закъснение. Там премиерът трябваше да се срещне с постоянния представител на Германия в НАТО Детлеф Вехтер, за да обсъдят „пропуските в системата за отбрана на страната срещу дронове“.

Хазелоф заяви, че неговата провинция може да помогне на Германия да се справи с този проблем, по-специално чрез центъра за тестване на дронове на Германския аерокосмически център в Кохщет.

Проблемът с незаконните дронове в Германия става все по-остър. Те редовно нарушават ограничените зони, прелитайки над военни бази, стадиони, гари и електроцентрали. Нов закон позволява на полицията да сваля опасни дронове, но все още има недостиг на необходимото оборудване на място.