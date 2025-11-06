НА ЖИВО
          Джокович е на полуфинал в домашния си турнир

          Снимка: БГНЕС
          Новак Джокович се класира за полуфиналите на тенис-турнира в Атина. Надпреварата се измести от Белград в гръцката столица, заради конфликта на Ноле със сръбския президент Александър Вучич. Водачът в схемата преодоля португалеца Нуно Боржеш със 7-6 (1), 6-4 за близо час и 45 минути игра.

          Джокович пречупи съперника след силен тайбрек, в който даде една точка на Боржеш, и пробив в седмия гейм на втората част. В спор за място на финала той ще играе с победителя от двойката Маркос Гирон – Яник Ханфман.

          В другия мач от последните четири американецът Себастиан Корда се изправя срещу номер 2 в схемата Лоренцо Музети. Италианецът се бори за класиране във Финалите на ATP, като ще хване последния влак за Торино при спечелване на титлата в Атина. 

