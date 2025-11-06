ЕК задържа 215 млн. евро по Плана за възстановяване – България има шест месеца да изпълни антикорупционната реформа

Европейската комисия временно ще удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за България. Страната ще получи с близо една трета по-малко средства, тъй като не е изпълнила ключов ангажимент – реформата на Антикорупционната комисия.
По думите му парите не се отнемат, а само се отлагат, като решението е обявено още преди месец.
България е изпълнила 58 от общо 59 ключови етапа, заложени в искането за второто плащане. Единственият неизпълнен остава именно създаването на политически независима антикорупционна комисия.
На въпрос какво ще стане, ако комисията бъде закрита, Инджов бе категоричен:
Той припомни, че общата сума по ПВУ е 6,17 млрд. евро, като досега България е получила 1,37 млрд. евро (първото плащане). Вторият транш възлиза на около 653–654 млн. евро, но от тях страната ще получи 439 млн., а 215 млн. се задържат временно. Междувременно България вече е подала искане за трето плащане – на стойност около 1 млрд. евро.
