      четвъртък, 06.11.25
          ЕК задържа 215 млн. евро по Плана за възстановяване – България има шест месеца да изпълни антикорупционната реформа

          Дамяна Караджова
          Европейската комисия временно ще удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за България. Страната ще получи с близо една трета по-малко средства, тъй като не е изпълнила ключов ангажимент – реформата на Антикорупционната комисия.

          „Разполагаме с шест месеца, за да изпълним необходимия ключов етап“, обясни в ефира на „Здравей, България“ Момчил Инджов, кореспондент на „Клуб Z“ в Брюксел.

          По думите му парите не се отнемат, а само се отлагат, като решението е обявено още преди месец.

          „Няма намерение България да бъде лишавана от средствата. Те се задържат временно, за да се даде време за изпълнение на реформите“, уточни Инджов.

          България е изпълнила 58 от общо 59 ключови етапа, заложени в искането за второто плащане. Единственият неизпълнен остава именно създаването на политически независима антикорупционна комисия.

          „Ако в рамките на шест месеца не изпълним изискванията, тогава може да загубим средствата. Но искрено се надявам това да не се случи“, подчерта журналистът.

          На въпрос какво ще стане, ако комисията бъде закрита, Инджов бе категоричен:

          „Очевидно ще загубим тези пари, защото това изискване е заложено в ПВУ. Искането за второто плащане беше оттеглено още през април, след което подадохме ново – одобрено от ЕК и Евросъвета.“

          Той припомни, че общата сума по ПВУ е 6,17 млрд. евро, като досега България е получила 1,37 млрд. евро (първото плащане).
          Вторият транш възлиза на около 653–654 млн. евро, но от тях страната ще получи 439 млн., а 215 млн. се задържат временно. Междувременно България вече е подала искане за трето плащане – на стойност около 1 млрд. евро.

          „Към момента няма нищо безвъзвратно загубено. Средствата се отпускат поетапно, общо в четири или пет транша. Но нека не забравяме – заедно с Унгария сме най-зле по усвояване на еврофондовете“, допълни Инджов.

