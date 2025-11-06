Експлозия в завод в Мисисипи предизвика изтичане на амоняк и паника

Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е довела до изтичане на амоняк и е принудила жителите на близките райони да се евакуират, съобщи Асошиейтед прес.

Губернаторът на щата Тейт Рийвс заяви в публикация в платформата X, че службите за спешна помощ от целия щат са реагирали незабавно на инцидента в завода на CF Industries, разположен северно от град Язу.

„Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането“, написа Рийвс.



По думите му няма съобщения за загинали или ранени.

Министерството на околната среда на Мисисипи обяви, че операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат, докато се гарантира пълната безопасност на населението.

Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за растения като царевица и пшеница.