НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Експлозия в завод в Мисисипи предизвика изтичане на амоняк и паника

          0
          9
          Снимка: Wikimedia Commons
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е довела до изтичане на амоняк и е принудила жителите на близките райони да се евакуират, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Губернаторът на щата Тейт Рийвс заяви в публикация в платформата X, че службите за спешна помощ от целия щат са реагирали незабавно на инцидента в завода на CF Industries, разположен северно от град Язу.

          „Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането“, написа Рийвс.

          По думите му няма съобщения за загинали или ранени.

          Министерството на околната среда на Мисисипи обяви, че операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат, докато се гарантира пълната безопасност на населението.

          Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за растения като царевица и пшеница.

          Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.

          Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е довела до изтичане на амоняк и е принудила жителите на близките райони да се евакуират, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Губернаторът на щата Тейт Рийвс заяви в публикация в платформата X, че службите за спешна помощ от целия щат са реагирали незабавно на инцидента в завода на CF Industries, разположен северно от град Язу.

          „Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането“, написа Рийвс.

          По думите му няма съобщения за загинали или ранени.

          Министерството на околната среда на Мисисипи обяви, че операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат, докато се гарантира пълната безопасност на населението.

          Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за растения като царевица и пшеница.

          Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка

          Дамяна Караджова -
          "Косово е сърцето на Сърбия!" – скандираха тази вечер хиляди привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) при посрещането на сърбите
          Политика

          Япония и САЩ ще си сътрудничат в добива на редкоземни метали от океанското дъно край остров Минамиторишима

          Десислава Димитрова -
          Япония и САЩ планират съвместна работа в областта на добива на редкоземни метали от океанското дъно близо до остров Минамиторишима, заяви Санае Такаичи.
          Общество

          Ремонт затваря изпреварващите ленти на „Тракия“

          Дамяна Караджова -
          Отново временна организация на движението по автомагистрала „Тракия“. Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава шофьорите, че днес между 8:00 и 18:00 ч.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions