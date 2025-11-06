Европейски футболни приказки и горчивата българска реалност

Датата 7 ноември 1973 г. остава златна страница в историята на българския футбол. Тогава ЦСКА постига един от най-великите си триумфи, отстранявайки за първи път действащ европейски шампион. Жертва е великият Аякс, който, макар и вече без Йохан Кройф, все още разполага с ядрото на отбора, триумфирал три поредни пъти с Купата на европейските шампиони, по думите на Боян Бойчев от „Труд“.
Днес, почти 52 години по-късно, тези спомени изглеждат като далечен мираж. Малки отбори, някои от които дори не са съществували тогава, демонстрират колко нищожно е настоящето на нашия футбол и колко много е загубено от славното минало.
В нощта на големите битки в Шампионската лига, успехите на по-скромните тимове отекнаха силно. Едва 11-годишният кипърски клуб Пафос надви третия в испанското първенство Виляреал с 1:0, записвайки историческа първа победа за Кипър в груповата фаза на турнира. За сравнение, единственият подобен български успех е на Лудогорец срещу Базел преди години. Интересен факт е, че директор в Пафос е италианецът Кристиян Джарета, бивш кадър на ЦСКА. Защо далеч по-именитият клуб от „Българска армия“ не е на мястото на кипърския тим, е въпрос, на който само той и тогавашните ръководители в София могат да отговорят. Герой в мача срещу Виляреал пък беше бившият бразилски национал Давид Луис, носил екипите на Челси и Пари Сен Жермен.
Друг ярък пример е Карабах. Азербайджанският отбор, който преди година разгроми Лудогорец със 7:2, сега изпусна победата срещу световния клубен шампион Челси, завършвайки 2:2 в зрелищен двубой. Треньорът на англичаните, Енцо Мареска, заложи на втория най-млад състав в историята на Шампионската лига със средна възраст 23 години и 97 дни. Въпреки това „конниците“, както е прякорът на Карабах, взеха първа историческа точка от английски съперник. Успехът им не е случаен – те вече имат победи над двукратния шампион Бенфика и датския Копенхаген, събирайки седем точки в актива си. Така играчите на Карабах стават също толкова известни, колкото и патрона на техния стадион – Тофик Бахрамов, страничният съдия от финала на Световното първенство през 1966 г.
Дебютантът от Казахстан, Кайрат, също се представи достойно. Макар да не сътвори чудо, тимът загуби само с 1:2 при гостуването си на европейския вицешампион Интер. Самият факт, че 20 минути преди края резултатът в Милано беше 1:1, е показателен за смелата игра на казахстанците.
И докато едни пишат история, други преживяват упадък. Великият Аякс, който някога всяваше страх, днес е в дълбока криза. Галатасарай премина през Амстердам като валяк, разгромявайки четирикратния европейски шампион с 3:0 след хеттрик на Виктор Осимхен. Турският гранд дори има по-големи амбиции – да привлече под наем за четири месеца Лионел Меси. Тъй като сезонът в САЩ за аржентинеца приключва през декември, той ще остане без официални мачове до март, а Мондиал 2026 наближава. Галатасарай е готов да покрие значителна част от заплатата му, за да върне един от най-великите играчи на сцената на Шампионската лига.
Това са емоциите на „малките“ в Европа. А в България? В България чакаме вечното дерби.