Европейски футболни приказки и горчивата българска реалност

Датата 7 ноември 1973 г. остава златна страница в историята на българския футбол. Тогава ЦСКА постига един от най-великите си триумфи, отстранявайки за първи път действащ европейски шампион. Жертва е великият Аякс, който, макар и вече без Йохан Кройф, все още разполага с ядрото на отбора, триумфирал три поредни пъти с Купата на европейските шампиони, по думите на Боян Бойчев от „Труд“.

Днес, почти 52 години по-късно, тези спомени изглеждат като далечен мираж. Малки отбори, някои от които дори не са съществували тогава, демонстрират колко нищожно е настоящето на нашия футбол и колко много е загубено от славното минало.

В нощта на големите битки в Шампионската лига, успехите на по-скромните тимове отекнаха силно. Едва 11-годишният кипърски клуб Пафос надви третия в испанското първенство Виляреал с 1:0, записвайки историческа първа победа за Кипър в груповата фаза на турнира. За сравнение, единственият подобен български успех е на Лудогорец срещу Базел преди години. Интересен факт е, че директор в Пафос е италианецът Кристиян Джарета, бивш кадър на ЦСКА. Защо далеч по-именитият клуб от „Българска армия“ не е на мястото на кипърския тим, е въпрос, на който само той и тогавашните ръководители в София могат да отговорят. Герой в мача срещу Виляреал пък беше бившият бразилски национал Давид Луис, носил екипите на Челси и Пари Сен Жермен.

Друг ярък пример е Карабах. Азербайджанският отбор, който преди година разгроми Лудогорец със 7:2, сега изпусна победата срещу световния клубен шампион Челси, завършвайки 2:2 в зрелищен двубой. Треньорът на англичаните, Енцо Мареска, заложи на втория най-млад състав в историята на Шампионската лига със средна възраст 23 години и 97 дни. Въпреки това „конниците“, както е прякорът на Карабах, взеха първа историческа точка от английски съперник. Успехът им не е случаен – те вече имат победи над двукратния шампион Бенфика и датския Копенхаген, събирайки седем точки в актива си. Така играчите на Карабах стават също толкова известни, колкото и патрона на техния стадион – Тофик Бахрамов, страничният съдия от финала на Световното първенство през 1966 г.

„Когато бием, на никого не прави впечатление. Когато не бием, всички ме питат защо“, изрази недоволството си Мареска след мача. „Световното клубно първенство оказва огромно влияние. Футболистите ни не могат да играят през три дни.“

Дебютантът от Казахстан, Кайрат, също се представи достойно. Макар да не сътвори чудо, тимът загуби само с 1:2 при гостуването си на европейския вицешампион Интер. Самият факт, че 20 минути преди края резултатът в Милано беше 1:1, е показателен за смелата игра на казахстанците.

И докато едни пишат история, други преживяват упадък. Великият Аякс, който някога всяваше страх, днес е в дълбока криза. Галатасарай премина през Амстердам като валяк, разгромявайки четирикратния европейски шампион с 3:0 след хеттрик на Виктор Осимхен. Турският гранд дори има по-големи амбиции – да привлече под наем за четири месеца Лионел Меси. Тъй като сезонът в САЩ за аржентинеца приключва през декември, той ще остане без официални мачове до март, а Мондиал 2026 наближава. Галатасарай е готов да покрие значителна част от заплатата му, за да върне един от най-великите играчи на сцената на Шампионската лига.

Това са емоциите на „малките“ в Европа. А в България? В България чакаме вечното дерби.