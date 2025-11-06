Галатасарай победи Аякс с 3:0 като гост в Шампионската лига, а Виктор Осимен отбеляза хеттрик, като две от попаденията бяха от дузпи. Така нападателят поведе в голмайсторската листа с 6 попадения – с едно повече от Хари Кейн и Килиан Мбапе.

- Реклама -

Всички попадения в Амстердам паднаха през второто полувреме, като в 59-ата минута Осимен отбеляза от игра, а след това се разписа в 66-ата и 78-ата от 11-те метра. Двете дузпи бяха свирени за игра с ръка на футболисти на домакините.

За турския тим това е трета поредна победа, докато Аякс са на дъното на класирането с 4 загуби и голова разлика 1:14.

В 14-ата минута Виктор Осимен стреля опасно, но Ремко Пасвеер успя да спаси.

Първото попадение дойде в 59-ата минута, когато Осимен засече центриране и с глава отбеляза за 0:1.

В 63-ата минута Юри Баас игра с ръка в наказателното поле, първоначално Беноа Бастиен не отсъди дузпа, но след като прегледа ситуацията с ВАР, посочи бялата точка, а Осимен се разписа за втори път.

Чак в 70-ата минута нидерландците създадоха добра възможност – Мика Годс стреля, но топката премина покрай вратата.

В 78-ата минута Галатасарай получи още една дузпа за игра с ръка и Осимен отново отбеляза.

Крахът на Аякс можеше да бъде пълен в 94-ата минута, когато Мауро Икарди си освободи пространство и стреля, но топката се удари в левия стълб.