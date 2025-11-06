Гърция започва сондаж за природен газ в Йонийско море с очаквания за 200 млрд. куб. м

Гърция възлага надежди на потенциални залежи от около 200 милиарда кубически метра природен газ в зона в Йонийско море, където предстои да бъде извършен първият сондаж за въглеводороди в страната от 40 години насам, съобщава телевизия „Скай“.
- Реклама -
Ключово споразумение за проучвателните дейности беше подписано днес в Атина по време на срещата на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество. Подписите си под документа сложиха енергийните компании „ЕксънМобил“ (ExxonMobil), „Хеленик енерджи“ (HELLENiQ Energy) и „Енерджиън“ (Energean).
Консорциумът, който ще реализира проекта, е с ясно разпределение на дяловете: „ЕксънМобил“ държи 60%, гръцкото подразделение на „Енерджиън“ има 30%, а останалите 10% са собственост на „Хеленик ъпстрийм – Западна Керкира“, дъщерно дружество на „Хеленик енерджи“. „Енерджиън“ ще бъде оператор на проучванията, а в случай на откриване на находище, неговото разработване ще се поеме от „ЕксънМобил“.
Сондажът, наречен „Езоп-1“, ще има за цел да установи наличието на природен газ под морското дъно, достигайки дълбочина от 4000 метра. Проучването е насочено към потенциално находище с обем от приблизително 200 млрд. куб. м.
Зоната на сондажа е разположена на 30 км западно от остров Корфу (Керкира) и обхваща площ от 2422,1 кв. км. Концесията, известна като Блок 2, достига на запад до границата между гръцката и италианската изключителна икономическа зона.
Блок 2 в Йонийско море се счита за най-перспективната концесия за извършване на проучвателни сондажи, след като през 2022 г. бяха обработени триизмерни сеизмични данни, целящи да установят наличието на годно за експлоатация находище на въглеводороди.
Гърция възлага надежди на потенциални залежи от около 200 милиарда кубически метра природен газ в зона в Йонийско море, където предстои да бъде извършен първият сондаж за въглеводороди в страната от 40 години насам, съобщава телевизия „Скай“.
- Реклама -
Ключово споразумение за проучвателните дейности беше подписано днес в Атина по време на срещата на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество. Подписите си под документа сложиха енергийните компании „ЕксънМобил“ (ExxonMobil), „Хеленик енерджи“ (HELLENiQ Energy) и „Енерджиън“ (Energean).
Консорциумът, който ще реализира проекта, е с ясно разпределение на дяловете: „ЕксънМобил“ държи 60%, гръцкото подразделение на „Енерджиън“ има 30%, а останалите 10% са собственост на „Хеленик ъпстрийм – Западна Керкира“, дъщерно дружество на „Хеленик енерджи“. „Енерджиън“ ще бъде оператор на проучванията, а в случай на откриване на находище, неговото разработване ще се поеме от „ЕксънМобил“.
Сондажът, наречен „Езоп-1“, ще има за цел да установи наличието на природен газ под морското дъно, достигайки дълбочина от 4000 метра. Проучването е насочено към потенциално находище с обем от приблизително 200 млрд. куб. м.
Зоната на сондажа е разположена на 30 км западно от остров Корфу (Керкира) и обхваща площ от 2422,1 кв. км. Концесията, известна като Блок 2, достига на запад до границата между гръцката и италианската изключителна икономическа зона.
Блок 2 в Йонийско море се счита за най-перспективната концесия за извършване на проучвателни сондажи, след като през 2022 г. бяха обработени триизмерни сеизмични данни, целящи да установят наличието на годно за експлоатация находище на въглеводороди.