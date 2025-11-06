НА ЖИВО
          Гърция започва сондаж за природен газ в Йонийско море с очаквания за 200 млрд. куб. м

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Гърция възлага надежди на потенциални залежи от около 200 милиарда кубически метра природен газ в зона в Йонийско море, където предстои да бъде извършен първият сондаж за въглеводороди в страната от 40 години насам, съобщава телевизия „Скай“.

          Ключово споразумение за проучвателните дейности беше подписано днес в Атина по време на срещата на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество. Подписите си под документа сложиха енергийните компании „ЕксънМобил“ (ExxonMobil), „Хеленик енерджи“ (HELLENiQ Energy) и „Енерджиън“ (Energean).

          Консорциумът, който ще реализира проекта, е с ясно разпределение на дяловете: „ЕксънМобил“ държи 60%, гръцкото подразделение на „Енерджиън“ има 30%, а останалите 10% са собственост на „Хеленик ъпстрийм – Западна Керкира“, дъщерно дружество на „Хеленик енерджи“. „Енерджиън“ ще бъде оператор на проучванията, а в случай на откриване на находище, неговото разработване ще се поеме от „ЕксънМобил“.

          Сондажът, наречен „Езоп-1“, ще има за цел да установи наличието на природен газ под морското дъно, достигайки дълбочина от 4000 метра. Проучването е насочено към потенциално находище с обем от приблизително 200 млрд. куб. м.

          Зоната на сондажа е разположена на 30 км западно от остров Корфу (Керкира) и обхваща площ от 2422,1 кв. км. Концесията, известна като Блок 2, достига на запад до границата между гръцката и италианската изключителна икономическа зона.

          Блок 2 в Йонийско море се счита за най-перспективната концесия за извършване на проучвателни сондажи, след като през 2022 г. бяха обработени триизмерни сеизмични данни, целящи да установят наличието на годно за експлоатация находище на въглеводороди.

