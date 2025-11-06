НА ЖИВО
          Година след разпада на „Светофарната коалиция": Какво се промени за това в време в Германия

          Олаф Шолц и Фридрих Мерц
          Олаф Шолц и Фридрих Мерц
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Точно преди една година канцлерът на Германия Олаф Шолц уволни финансовия министър Кристиан Линднер, с което сложи край на „Светофарната коалиция“, състояща се от Социалдемократическата партия (СДП), Свободната демократическа партия (СвДП) и Зелените. Оттогава Германия се управлява от правителството на Фридрих Мерц, водено от ХДС/ХСС и СДП. BILD обобщи как се е променила страната през последните 12 месеца.

          Едно от най-забележимите последици е затягането на миграционната политика. През първите девет месеца на 2025 г. властите са депортирали 17 651 души. Това е с 3000 повече, отколкото при предишния кабинет. Броят на новите молби за убежище е намалял с 55%.

          Военните разходи достигнаха рекордно високо ниво: 86 милиарда евро през 2025 г., спрямо 72 милиарда евро през предходната година, и се планира да достигнат 152 милиарда евро до 2029 г.

          Икономическата картина остава смесена. Безработицата се е увеличила със 120 000, но реалните доходи са се увеличили с 2,3% благодарение на умерената инфлация. Междувременно броят на фалитите на предприятия се увеличи с 12%, а бюджетният дефицит достигна исторически нива: националният дълг надхвърли 2,55 трилиона евро.

          Реформите са в застой. Законът за подмяна на отоплителните системи, който Мерц обеща да отмени, остава в сила: министърът на социалдемократите Карстен Шнайдер настоява за запазване на изискването за 65% възобновяема топлина.

          Строителната индустрия също се забавя: през 2025 г. в страната ще бъдат построени около 235 хиляди апартамента, което е със 17 хиляди по-малко от предходната година.

