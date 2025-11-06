НА ЖИВО
          Ханзи Флик: Барселона трябва да се защитава по-добре

          Наставникът на "каталунците" не остана особено доволен след равенството 3:3 срещу Брюж в пореден мач от груповата фаза на Шампионската лига

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Старши треньорът на Барселона – Ханзи Флик, не скри разочарованието от крайното 3:3 при визитата на белгийския Брюж в двубой от четвъртия кръг на Шампионската лига. След двубоя германският специалист обърна сериозно внимание на каталунската отбрана и обеща да намери решение на проблемите в тима. 

          „Беше труден мач. Барселона създаде положения, но противниците се защитаваха добре и бяха агресивни. Ние не пресирахме достатъчно и загубихме много двубои, особено в центъра на терена. За защитниците е трудно да си вършат работата в такъв мач. Трябва да работим върху това и да анализираме всичко старателно.

          Трябва да играем по-интензивно без топката, да бъдем бдителни и да не позволяваме на отборите да създават положения с едно или две докосвания. Трябва да се защитаваме не само в защита, но и в центъра на терена. Трябва да се подобрим в тази фаза на играта. 

          Не е лесно, изобщо не е лесно. Създадохме няколко положения, но истината е, че те се справиха много добре. Бяха много агресивни.

          Можем да се придържаме към ниска блокада или да се придържаме към стила си и да се подобрим. Когато няма интензивност, нямаш други опции в Шампионската лига. Брюж се справи много добре, както очаквах, и казах това на играчите. 3:3 не е най-добрият резултат за нас, но положителното в мача е, че успяхме да се върнем, след като те поведоха три пъти“, обясни Флик пред медията на УЕФА.

          Припомняме ви, че в последните минути на срещата имаше всички предпоставки Барселона дори да загуби, но късно попадение беше отменено заради потенциално нарушение.

