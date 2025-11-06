Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка

„Косово е сърцето на Сърбия!“ – скандираха тази вечер хиляди привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) при посрещането на сърбите, извървели пеша пътя от Косово до Белград.
Пред сградата на парламента, председателят на СПП Милош Вучевич застана начело на колоната, а събитието премина под звуците на патриотични песни и националния химн. Мнозина бяха облечени в национални носии, носеха сръбски знамена и транспаранти с надписи:
Сред множеството се виждаха запалени факли и димки, а белите шатри пред парламента, където от месеци се събират привържениците на президента Александър Вучич, отново се изпълниха с хора.
Вучич публикува в Instagram, че се гордее със Сърбия, като призова участниците да запазят достойнството си и да не провокират напрежение.
По данни на Министерството на вътрешните работи, тази вечер пред Народната Скупщина са се събрали 47 500 поддръжници на СПП.
Паралелно с това, в близост – на ъгъла на улица „Таковска“ и булевард „Крал Александър“ – се проведе протест в подкрепа на Диана Хърка, майка на едно от 16-те загинали деца при трагедията в Нови Сад. Там се събраха около 2600 души, включително студенти и граждани, подкрепящи гладната ѝ стачка, започнала на 1 ноември в 11:52 ч. – часа, в който се случи трагедията.
Полицията изгради кордон между двата лагера, за да предотврати сблъсъци. Въпреки това през последните три вечери се стигна до инциденти, а 37 души бяха арестувани.
Протести в подкрепа на Хърка се проведоха и в Нови Сад и други сръбски градове. Сред подкрепилите я са популярни актьори и световноизвестният тенисист Новак Джокович, който написа в социалните мрежи:
В понеделник Хърка бе подложена на психологически натиск и подигравки от привърженици на управляващата партия, разположени в белите шатри пред парламента.