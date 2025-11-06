Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка

„Косово е сърцето на Сърбия!“ – скандираха тази вечер хиляди привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) при посрещането на сърбите, извървели пеша пътя от Косово до Белград.

- Реклама -

Пред сградата на парламента, председателят на СПП Милош Вучевич застана начело на колоната, а събитието премина под звуците на патриотични песни и националния химн. Мнозина бяха облечени в национални носии, носеха сръбски знамена и транспаранти с надписи:

„Сърбия няма да се предаде, докато Вучич е начело на Сърбия“

„Сърби от Косово и Метохия за Сърбия срещу насилието“

Сред множеството се виждаха запалени факли и димки, а белите шатри пред парламента, където от месеци се събират привържениците на президента Александър Вучич, отново се изпълниха с хора.

Вучич публикува в Instagram, че се гордее със Сърбия, като призова участниците да запазят достойнството си и да не провокират напрежение.

По данни на Министерството на вътрешните работи, тази вечер пред Народната Скупщина са се събрали 47 500 поддръжници на СПП.

Паралелно с това, в близост – на ъгъла на улица „Таковска“ и булевард „Крал Александър“ – се проведе протест в подкрепа на Диана Хърка, майка на едно от 16-те загинали деца при трагедията в Нови Сад. Там се събраха около 2600 души, включително студенти и граждани, подкрепящи гладната ѝ стачка, започнала на 1 ноември в 11:52 ч. – часа, в който се случи трагедията.

„Не искам насилие, но няма да се откажа. Ще стигна докрай в действията си“, заяви Хърка, потвърждавайки искането си сръбският президент да насрочи предсрочни избори.

Полицията изгради кордон между двата лагера, за да предотврати сблъсъци. Въпреки това през последните три вечери се стигна до инциденти, а 37 души бяха арестувани.

„Властите продължават да провокират. Целта им е да предизвикат инциденти“, заяви проф. Джордже Павичевич, преподавател по право.

„Мисля, че режимът ускорява собственото си неприятно оттегляне от власт“, коментира актьорът Тихомир Станич.

„Всичко това цели да прикрие достойното събиране от 1 ноември в Нови Сад и да посипе сол в раната на Диана Хърка и всички нас, които търсим справедливост“, добави депутатът Биляна Джорджевич от зелено-левия фронт.

Протести в подкрепа на Хърка се проведоха и в Нови Сад и други сръбски градове. Сред подкрепилите я са популярни актьори и световноизвестният тенисист Новак Джокович, който написа в социалните мрежи:

„Майчината болка не трябва да бъде обект на подигравки. Няма извинение, няма ‘друг ъгъл’. Има само човечност или нейното отсъствие.“

В понеделник Хърка бе подложена на психологически натиск и подигравки от привърженици на управляващата партия, разположени в белите шатри пред парламента.