      четвъртък, 06.11.25
          Исторически подпис: България и РСМ възобновяват столетния проект за жп връзка по Коридор №8

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България и Северна Македония направиха ключова стъпка към изграждането на дългоочакваната си железопътна връзка. Министрите на транспорта на двете страни подписаха споразумение за довършване на проекта, който е съществена част от Коридор № 8, свързващ Черно море с Адриатика.

          Церемонията по подписването се състоя символично на гара Гюешево, където българският транспортен министър Гроздан Караджов пристигна с влак точно в 12 часа, за да се срещне с македонския си колега Александър Николоски. Подписаният документ ангажира двете държави с финализирането на всички дейности по изграждането на жп трасето.

          България и Северна Македония ще бъдат свързани с жп тунел България и Северна Македония ще бъдат свързани с жп тунел

          Понастоящем гара Гюешево е крайната точка на действащата железопътна линия от българска страна. Предстои изграждането на липсващия участък, който включва и тунел с дължина от приблизително 2,4 км, разположен по равно на териториите на двете държави. От своя страна Александър Николоски увери, че строителните дейности на територията на Северна Македония напредват по график.

          Българският министър припомни, че проектът е забавен с повече от век. Въпреки че началото му е поставено преди над 100 години, очакванията са той да бъде завършен в рамките на следващите две години.

          Близо 200 автомобила преминаха от България към Румъния веднага при отварянето на Дунав мост при Русе – Гюргево за леки коли Близо 200 автомобила преминаха от България към Румъния веднага при отварянето на Дунав мост при Русе – Гюргево за леки коли

          „Това е дълга мечта, това е много желан проект от страна на всички наши сънародници, особено на хората, които тук, когато железницата пристига през 1942 година, всички се надяват, че тя ще продължи. Но от 1942 година — 83 години по-късно — тя си остава дотук, до тази гара. Метри от мястото, където е спрял влакът, линията прекъсва. И ето че днес, след толкова много години, за първи път, повече от век по-късно, ние се събираме, и на нас се падна с колегата Николоски честта да възобновим започнатото“, заяви министър Гроздан Караджов.

          Очаква се завършването на железопътната линия да стимулира икономическото и финансово развитие на регионите от двете страни на границата. Това е пътят, който двете държави трябва да извървят заедно в посока Западна Европа, подчерта още министър Караджов.

