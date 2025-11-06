НА ЖИВО
      четвъртък, 06.11.25
          ISW: ВСУ с тактически успехи при Покровск и Доброполе

          Украински бойци
          Украински бойци
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали тактически успехи близо до Доброполе на Покровско направление, Донецка област. Руските сили обаче напредват близо до самия град. Това се посочва в нов доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), цитиран от УНИАН.

          Анализаторите цитират геолокирани видеозаписи, които показват, че украинските сили са напреднали североизточно и югоизточно от Шахово, или на изток от Доброполе. Украинските части също така държат позиции на изток от Шахово, в район, където руски източници преди това съобщаваха за присъствието на техни войски.

          В същото време ISW отбелязва, че руските сили постигат някои локализирани успехи близо до Покровск. Видеоклипове, публикувани на 5 ноември, показват как руските войски напредват в западната част на Родинское, северно от Покровск. Руски военни блогъри също съобщават за напредък в североизточната част на Покровск, както и близо до Гришино и Сухецке.

