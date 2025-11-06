ISW: ВСУ с тактически успехи при Покровск и Доброполе

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали тактически успехи близо до Доброполе на Покровско направление, Донецка област. Руските сили обаче напредват близо до самия град. Това се посочва в нов доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), цитиран от УНИАН.

Анализаторите цитират геолокирани видеозаписи, които показват, че украинските сили са напреднали североизточно и югоизточно от Шахово, или на изток от Доброполе. Украинските части също така държат позиции на изток от Шахово, в район, където руски източници преди това съобщаваха за присъствието на техни войски.

В същото време ISW отбелязва, че руските сили постигат някои локализирани успехи близо до Покровск. Видеоклипове, публикувани на 5 ноември, показват как руските войски напредват в западната част на Родинское, северно от Покровск. Руски военни блогъри също съобщават за напредък в североизточната част на Покровск, както и близо до Гришино и Сухецке.