Ивайло Шопски с разказ за „По пътя на смелите“, посветен на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война

„Децата са това, което ние направим от тях. Ако ги създадем като добри хора, те ще бъдат добри хора.“



Това каза водещият на „Пътуващо читалище“ Ивайло Шопски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Шопски разказа за провелото се на днес шествие, посветено на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война. Шествието се проведе в Брезник и е озаглавено „По пътя на смелите“. В него са се включили ученици от местните училища, както и от гостуващи учебни заведения от Сливница, Костинброд, Драгоман, Кюстендил, Трекляно, Радомир и Перник. Очаква се общият брой на участниците да надхвърли 300.

Шопски заяви, в навечерието на Нова година телевизия „Евроком“ ще излъчи впечатляващ концерт, озаглавен „Фолклорна наздравица“, в който ще участват множество изпълнители. Снимките на концерта ще бъдат на 23-и ноември в Парк-хотел „Москва“ и всички желаещи могат да присъстват като публика, но и като участници в празника.