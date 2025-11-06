НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Изповед от изгнанието: бившият крал на Испания говори за самота и предателство

          0
          2
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Бившият испански крал Хуан Карлос признава, че се чувства изоставен и неразбран, включително от своя син и наследник крал Фелипе VI. Това става ясно от новите му мемоари, публикувани във Франция, които хвърлят светлина върху живота му след абдикацията и годините в изгнание.

          - Реклама -

          В книгата 87-годишният монарх говори откровено за самотата, болката и разочарованието от дистанцията на най-близките си хора. Той се връща и към аферата с германо-датската аристократка Корина цу Сайн-Витгенщайн, която според него е довела до неговия публичен срив и принудителното изгнание в Абу Даби.

          „Платих висока лична цена за свободата, която дадох на своя народ“, признава Хуан Карлос, изиграл ключова роля в прехода на Испания към демокрация.

          Книгата ще бъде публикувана в Испания през декември, като вече предизвиква интерес и спорове в испанското общество.

          Бившият испански крал Хуан Карлос признава, че се чувства изоставен и неразбран, включително от своя син и наследник крал Фелипе VI. Това става ясно от новите му мемоари, публикувани във Франция, които хвърлят светлина върху живота му след абдикацията и годините в изгнание.

          - Реклама -

          В книгата 87-годишният монарх говори откровено за самотата, болката и разочарованието от дистанцията на най-близките си хора. Той се връща и към аферата с германо-датската аристократка Корина цу Сайн-Витгенщайн, която според него е довела до неговия публичен срив и принудителното изгнание в Абу Даби.

          „Платих висока лична цена за свободата, която дадох на своя народ“, признава Хуан Карлос, изиграл ключова роля в прехода на Испания към демокрация.

          Книгата ще бъде публикувана в Испания през декември, като вече предизвиква интерес и спорове в испанското общество.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ISW: ВСУ с тактически успехи при Покровск и Доброполе

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали тактически успехи близо до Доброполе на Покровско направление, Донецка област. Руските сили обаче напредват близо до самия...
          Баскетбол

          Трипъл-дабъл на Никола Йокич стигна на Денвър да се справи с Маями

          Николай Минчев -
          Денвър постигна 5-и пореден успех в НБА. Нъгетс постигнаха домашен успех срещу Маями със 122:112 точки (36:33, 32:27, 33:26, 21:26). В герой за победителите...
          Други

          В Турция откриха златно находище на стойност 1,7 милиарда долара

          Десислава Димитрова -
          Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) съобщи, че е открила златно находище с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, информира в. „Тюркийе“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions