Изповед от изгнанието: бившият крал на Испания говори за самота и предателство

Бившият испански крал Хуан Карлос признава, че се чувства изоставен и неразбран, включително от своя син и наследник крал Фелипе VI. Това става ясно от новите му мемоари, публикувани във Франция, които хвърлят светлина върху живота му след абдикацията и годините в изгнание.

В книгата 87-годишният монарх говори откровено за самотата, болката и разочарованието от дистанцията на най-близките си хора. Той се връща и към аферата с германо-датската аристократка Корина цу Сайн-Витгенщайн, която според него е довела до неговия публичен срив и принудителното изгнание в Абу Даби.

„Платих висока лична цена за свободата, която дадох на своя народ“, признава Хуан Карлос, изиграл ключова роля в прехода на Испания към демокрация.

Книгата ще бъде публикувана в Испания през декември, като вече предизвиква интерес и спорове в испанското общество.