Израел с нова атака срещу Ливан: армията готви удари по цели на „Хизбула“

Израел готви удари по „Хизбула“ в Южен Ливан и призова жителите да бягат от района
- Реклама -
Израелската армия призова жителите на две села в южен Ливан да се евакуират незабавно, след като обяви предстоящи въздушни удари по военни цели на „Хизбула“, съобщи АФП.
Той предупреди жителите на селата ал-Тайбе и Тайр Деба да напуснат домовете си възможно най-бързо, тъй като районът ще бъде обект на военни действия.
Ескалацията идва на фона на нарастващото напрежение по границата между Израел и Ливан, където в последните дни бяха регистрирани серия от ракетни обстрели и ответни удари между израелската армия и ливанската шиитска групировка „Хизбула“.
Израел посочва, че действията са в отговор на „забранени опити“ на „Хизбула“ да възобнови операциите си в граничния район, докато международни наблюдатели предупреждават, че подобна динамика може да доведе до по-широк регионален конфликт.
Израел готви удари по „Хизбула“ в Южен Ливан и призова жителите да бягат от района
- Реклама -
Израелската армия призова жителите на две села в южен Ливан да се евакуират незабавно, след като обяви предстоящи въздушни удари по военни цели на „Хизбула“, съобщи АФП.
Той предупреди жителите на селата ал-Тайбе и Тайр Деба да напуснат домовете си възможно най-бързо, тъй като районът ще бъде обект на военни действия.
Ескалацията идва на фона на нарастващото напрежение по границата между Израел и Ливан, където в последните дни бяха регистрирани серия от ракетни обстрели и ответни удари между израелската армия и ливанската шиитска групировка „Хизбула“.
Израел посочва, че действията са в отговор на „забранени опити“ на „Хизбула“ да възобнови операциите си в граничния район, докато международни наблюдатели предупреждават, че подобна динамика може да доведе до по-широк регионален конфликт.