Израел с нова атака срещу Ливан: армията готви удари по цели на „Хизбула“

Израел готви удари по „Хизбула“ в Южен Ливан и призова жителите да бягат от района

Израелската армия призова жителите на две села в южен Ливан да се евакуират незабавно, след като обяви предстоящи въздушни удари по военни цели на „Хизбула“, съобщи АФП.

„Израелската армия скоро ще нанесе удари по военни инфраструктури, принадлежащи на терористичната организация „Хизбула“ в целия южен Ливан, в отговор на опитите ѝ да възобнови операциите си в региона,“ заяви говорителят на израелската армия полковник Авичай Адрае в публикация на арабски език в платформата X.

Той предупреди жителите на селата ал-Тайбе и Тайр Деба да напуснат домовете си възможно най-бързо, тъй като районът ще бъде обект на военни действия.

Ескалацията идва на фона на нарастващото напрежение по границата между Израел и Ливан, където в последните дни бяха регистрирани серия от ракетни обстрели и ответни удари между израелската армия и ливанската шиитска групировка „Хизбула“.

Израел посочва, че действията са в отговор на „забранени опити“ на „Хизбула“ да възобнови операциите си в граничния район, докато международни наблюдатели предупреждават, че подобна динамика може да доведе до по-широк регионален конфликт.