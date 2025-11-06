НА ЖИВО
          Инциденти

          Извънредно положение във Филипините заради тайфуна „Калмаеги"

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение в страната, след като тайфунът „Калмаеги“ отне живота на най-малко 114 души, а над 240 души са в неизвестност в централните провинции. Според Асошиейтед прес това е най-смъртоносното природно бедствие във Филипините за тази година.

          Повечето от загиналите са се удавили при внезапни наводнения, а 127 души остават изчезнали, много от тях в тежко пострадалата провинция Себу. След като премина през архипелага, тропическият циклон се насочи към Южнокитайско море в сряда.

          Според официалните данни тайфунът е засегнал близо 2 милиона души, като над 560 000 са били принудени да напуснат домовете си, а около 450 000 от тях са били настанени в аварийни убежища.

          Решението за извънредно положение беше обявено от Маркос по време на среща с правителствени служители, отговарящи за действията при бедствия, на която се обсъждаха щетите и последиците от стихията.

          Тази мярка ще позволи на властите по-бързо да осигуряват средства за спешна помощ, както и да предотвратят недостига на храна и прекомерното покачване на цените.

          Филипините, които всяка година са засегнати от около 20 тайфуна и тропически бури, остават една от най-уязвимите на природни бедствия държави в света.

