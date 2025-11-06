НА ЖИВО
          Япония и САЩ ще си сътрудничат в добива на редкоземни метали от океанското дъно край остров Минамиторишима

          Снимка: nbcnews.com
          Япония и Съединените щати планират съвместна работа в областта на добива на редкоземни метали от океанското дъно близо до остров Минамиторишима, заяви министър-председателката Санае Такаичи, цитирана от ТАСС.

          „Осигуряването на разнообразни източници за добив на редкоземни метали е от ключово значение и за Япония, и за САЩ. Ще продължим да обсъждаме конкретни форми на сътрудничество в разработването на находищата около остров Минамиторишима,“

          посочи Такаичи по време на изказване в парламента.
          Островът се намира на около 1900 километра от основната територия на Япония.

          По думите на премиера, научни изследвания са потвърдили наличието на богати залежи от полезни изкопаеми, включително редкоземни метали, в зоната около острова.

          „В момента провеждаме допълнителни проучвания и изследваме възможни методи за добив,“

          уточни тя.
          Според Такаичи, още през януари 2026 г. се предвижда провеждането на демонстрационни тестове за извличане на редкоземни елементи от дълбочина около 6000 метра.

          Японските медии по-рано съобщиха, че находището край остров Минамиторишима се намира на дълбочина около 5500 метра и обхваща площ от близо 10 000 квадратни километра. Там са открити сферични минерални образувания, богати на редки метали, като общият им обем се оценява на 210 милиона тона. Според изчисленията, те съдържат приблизително 610 000 тона кобалт и 740 000 тона никел.

