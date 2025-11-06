Ясни са 11-те номинирани за наградите FIFA The Best

Международната централа на футбола (ФИФА) официално представи списъка с номинираните за престижните годишни отличия FIFA The Best.

В оценката се разглеждат постиженията на играчите и треньорите за периода 1 август 2024 г. – 2 август 2025 г.

Бразилия с един представител

Миналогодишният носител на приза Винисиус Жуниор този път не попадна сред номинираните.

Бразилия все пак има представител – Рафиня от Барселона, който заема мястото на своя сънародник.

Европейските грандове доминират

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен закономерно е с четирима представители, докато Барселона има трима – Рафиня, Педри и младата сензация Ламин Ямал.

Номинирани за Най-добър футболист при мъжете:

Усман Дембеле (ПСЖ)

Ашраф Хакими (ПСЖ)

Хари Кейн (Байерн Мюнхен)

Килиан Мбапе (Реал Мадрид)

Нуно Мендеш (ПСЖ)

Коул Палмър (Челси)

Педри (Барселона)

Рафиня (Барселона)

Мохамед Салах (Ливърпул)

Витиня (ПСЖ)

Ламин Ямал (Барселона)

Номинирани за Най-добър вратар:

Алисон Бекер (Ливърпул)

Тибо Куртоа (Реал Мадрид)

Джанлуиджи Донарума (ПСЖ / сега Манчестър Сити)

Емилиано Мартинес (Астън Вила)

Мануел Нойер (Байерн Мюнхен)

Давид Рая (Арсенал)

Ян Зомер (Интер)

Войчех Шчесни (Барселона)

Номинирани за Най-добър треньор при мъжете:

Хавиер Агире (Мексико)

Микел Артета (Арсенал)

Луис Енрике (ПСЖ)

Ханзи Флик (Барселона)

Енцо Мареска (Челси)

Роберто Мартинес (Португалия)

Арне Слот (Ливърпул)

Очаква се церемонията по връчването на наградите да се състои през първите месеци на 2026 г., когато ще бъдат обявени победителите в отделните категории.