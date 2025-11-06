Йордан Цонев: Увеличението на осигуровките е неизбежно, бизнесът трябва да понесе по-голям товар

Увеличаването на осигурителната вноска е неизбежно и бизнесът трябва да поеме по-голяма тежест. Това заяви депутатът от „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев пред журналисти в парламента по повод подготвяния държавен бюджет за 2026 г.

„Ивайло Мирчев и Божидар Божанов не са били родени, когато по мое предложение данъците станаха 10 процента. Сега няма вариант да не се вдига осигурителната вноска," категоричен бе Цонев.

Той подчерта, че подкрепата за бюджета с предвиденото увеличение се налага от развитието на икономиките и процесите в Европа.

„17 години България има най-ниската данъчна тежест, 17 години ние подпомагаме бизнеса и му създаваме такава среда, че той да се развива. Да им припомня, че за последните няколко години са получени 6,5 млрд. лева енергийни помощи за тока,“ припомни депутатът.

Според думите му, повишението на осигурителната тежест с 2% е наложително, тъй като пенсионната система е „тежко дебалансирана“.

„Повече от 50% от пенсиите идват от данъци, не от осигуровки, как по друг начин да се балансира това?“ попита Цонев.

Той ясно заяви, че няма да бъдат свивани разходи за заплати, нито капиталови разходи за общините, отхвърляйки мнения на икономисти като Симеон Дянков.

„Не искаме да свиваме разходите за заплати за хората, не искаме да свиваме капиталовите разходи за общините. Няма значение какво мислят икономисти като Симеон Дянков, ние не искаме да свиваме разходите и няма да ги свиваме,“ каза още той.

Цонев обобщи, че бюджетът трябва да се балансира „малко“, като по-голямата тежест падне върху бизнеса.