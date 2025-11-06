Йордан Цонев: Увеличението на осигуровките е неизбежно, бизнесът трябва да понесе по-голям товар

Увеличаването на осигурителната вноска е неизбежно и бизнесът трябва да поеме по-голяма тежест. Това заяви депутатът от „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев пред журналисти в парламента по повод подготвяния държавен бюджет за 2026 г.
Той подчерта, че подкрепата за бюджета с предвиденото увеличение се налага от развитието на икономиките и процесите в Европа.
Според думите му, повишението на осигурителната тежест с 2% е наложително, тъй като пенсионната система е „тежко дебалансирана“.
Той ясно заяви, че няма да бъдат свивани разходи за заплати, нито капиталови разходи за общините, отхвърляйки мнения на икономисти като Симеон Дянков.
Цонев обобщи, че бюджетът трябва да се балансира „малко“, като по-голямата тежест падне върху бизнеса.
Ако не бяхте крали толкова много сега всичко щеше да е наред.Наистина тези двамата не бяха родени,а цонев беше отдавна депутат и обещаваше светлото бъдеще,какъв лицемер само!