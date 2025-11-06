Йотова: Бюджетът не е социален, а е абракадабра с цифри

Предложеният проектобюджет за 2026 г. не е социален, както се опитват да го представят от управляващото мнозинство – това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в град Левски.
По думите ѝ, при голямата еуфория около предстоящото въвеждане на еврото, бюджетът отдавна е трябвало да бъде готов.
Риск от дългова криза и липса на стабилност
Вицепрезидентът предупреди, че представеният бюджет може да се превърне в заплаха както за българските граждани, така и за самата еврозона:
Йотова призова за сериозен диалог със социалните партньори и работодателските организации, за да се намери устойчив вариант на бюджета.
За предстоящите избори и ролята на властта
На въпрос за евентуална кандидатура на президентските избори, Йотова отговори, че е рано да се говори по темата:
„Да се опитваме да правим разумна и балансирана политика и за следващото поколение. Не гледам на властта заради самата власт. За мен властта не е култ“, заяви вицепрезидентът.
За ветото върху закона, свързан с „Лукойл“
Илияна Йотова коментира и решението на парламента да отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за насърчаване на инвестициите:
По думите ѝ, липсва прозрачност относно бъдещето на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ и сигурността на работещите там:
