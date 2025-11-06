НА ЖИВО
          Политика

          Йотова: Бюджетът не е социален, а е абракадабра с цифри

          Снимка: БГНЕС
          Предложеният проектобюджет за 2026 г. не е социален, както се опитват да го представят от управляващото мнозинство – това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в град Левски.

          „Това е една абракадабра с цифри, таблици и пренасяне на средства от единия в другия джоб. В бюджета липсва посока за развитие на страната“, посочи Йотова.

          По думите ѝ, при голямата еуфория около предстоящото въвеждане на еврото, бюджетът отдавна е трябвало да бъде готов.

          „Оказва се, че имаме бюджет, който никой не иска – нито финансовият министър, нито министър-председателят. До момента не сме чули от тях нито един аргумент в защита на бюджета“, подчерта тя.

          Риск от дългова криза и липса на стабилност

          Вицепрезидентът предупреди, че представеният бюджет може да се превърне в заплаха както за българските граждани, така и за самата еврозона:

          „Като част от еврозоната България трябва да съблюдава всички принципи на Пакта за стабилност – от дефицита до дълга. Самото управляващо мнозинство чрез Фискалния съвет призна, че реалният дефицит е над 3%, а това крие огромна опасност да влезем в дългова криза. Имаме примера на Гърция и рестриктивните мерки на европейските институции.“

          Йотова призова за сериозен диалог със социалните партньори и работодателските организации, за да се намери устойчив вариант на бюджета.

          За предстоящите избори и ролята на властта

          На въпрос за евентуална кандидатура на президентските избори, Йотова отговори, че е рано да се говори по темата:

          „През доста изпитания трябва да преминем следващите месеци. Призовавам да работим всички заедно. Въпреки обещанията властта не може да се справи с вдигането на цените. България е една от най-скъпите държави в ЕС и на второ място по процент на работещи бедни.“

          Да се опитваме да правим разумна и балансирана политика и за следващото поколение. Не гледам на властта заради самата власт. За мен властта не е култ“, заяви вицепрезидентът.

          За ветото върху закона, свързан с „Лукойл“

          Илияна Йотова коментира и решението на парламента да отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за насърчаване на инвестициите:

          „Отново липсва задълбочена дискусия и аргументи. Това е отношение не само към президентската институция, но и към държавността. Демонстрира се пренебрежение от самото начало на мандата.“

          По думите ѝ, липсва прозрачност относно бъдещето на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ и сигурността на работещите там:

          „Никой не е успокоил гражданите, че няма да има проблем с горивата и поскъпване на цените. Процесът е непрозрачен и очевидно се цели продажба на рафинерията на близки до управляващите. Най-дълбоко пазената тайна от българския народ е как ще се реши въпросът със собствеността и как ще се гарантира бъдещето на предприятието“, каза Йотова.

          

