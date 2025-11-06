Кайрат притесни Интер, но трите точки останаха в Милано

Кайрат притесни Интер, но не успя да поднесе изненадата, а „нерадзурите“ спечелиха с 2:1 мача си от Шампионската лига. Домакините поведоха в края на първото полувреме, когато точен бе Лаутаро Мартинес, а гостите изравниха чрез Офри Арад. Победата дойде в 67-ата минута, когато Карлос Аугусто стреля от дистанция и отберяза. Интер е с 4 от 4 победи до момента в основната фаза на турнира, а Кайрат остава със спечелени само 3 точки.

- Реклама -

Първата опасност дойде в 10-ата минута, когато Темирлан Анарбеков спаси удар на Димарко, а добавката на Лаутаро бе изчистена от голлинията от Егор Сорокин. Секунди по-късно вратарят спря нова атака на аржентинеца, а удар на Еспозито бе блокиран. В 15-ата минута Лаутаро стреля неточно. Малко след това Фратези опита да си изпроси дузпа, но не последва сигнал.

Интер получи дузпа в 18-ата минута, Бисек отне топката и влезе в наказателното поле, а Арад извърши нарушение, което бе санкционирано с 11-метров наказателен удар. Реферът обаче трябваше да преразгледа решението на ВАР монитора, където се видя, че ситуацията е изключително спорна, а съдията прецени, че няма умисъл на Арад и дузпата бе отменена.

В 22-рата минута Лаутаро стреля с глава, но Анарбеков улови. Малко след това Фильо накара Зомер да се намеси след удар с глава. Жиелински и Еспозито пропуснаха в 34-ата минута, а Димарко прати в аут воле след корнер. Последваха два неточни опита на Фильо.

В 44-ата минута Сатпаев стреля отдалеч, рикошира в Де Фрай и топката се удари в напречната греда. В ответната атака ударите на Еспозито и Лаутаро бяха блокирани, но при третия опит капитанът на Интер вкара за 1:0.

Малко след почвиката Еспозито стреля опасно, стражът на Кайрат спаси, а добавката на Аугусто не бе успешна. Бразилецът пропусна още веднъж в 54-ата минута.

Само минута по-късно Кайрат изравни — Офри Арад вкара с глава след центриране от корнер, с което прекъсна серията на Интер от три поредни сухи мрежи в турнира – 1:1.

Интер взе преднина в 67-ата минута минута. Николо Барела получа топката в наказателното поле, но я изкара извън него и я пусна към Карлос Аугусто, който от сериозна дистанция отбеляза второто попадение в срещата – 2:1.