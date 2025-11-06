Кметът на „Изгрев“: Палежите на коли в „Дианабад“ излизат извън контрол

Поредица от палежи на автомобили в столичния квартал „Дианабад“ предизвиква нарастващо напрежение и безпокойство сред жителите. Кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев алармира, че ситуацията ескалира и „излиза извън контрол“.

- Реклама -

По негови думи от началото на 2025 г. са регистрирани десетки подобни случаи. Въпреки засиленото полицейско присъствие в района, извършителят на престъпленията все още не е установен и задържан.