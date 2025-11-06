НА ЖИВО
      четвъртък, 06.11.25
          Кметът на „Изгрев“: Палежите на коли в „Дианабад“ излизат извън контрол

          Снимка: Facebook
          Поредица от палежи на автомобили в столичния квартал „Дианабад“ предизвиква нарастващо напрежение и безпокойство сред жителите. Кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев алармира, че ситуацията ескалира и „излиза извън контрол“.

          По негови думи от началото на 2025 г. са регистрирани десетки подобни случаи. Въпреки засиленото полицейско присъствие в района, извършителят на престъпленията все още не е установен и задържан.

          „Трудно е да се определят причини или мотивация за деянието. Общественото напрежение е много голямо, хората искат незабавни резултати от институциите и прекратяване на палежите, което е напълно разбираемо. Ще съдействане на органите по всякакъв начин. Извършват се обходи, но апелирам, гражданите, ако забележат подозрителни действия и лица, особено в тъмните часове на денонощието, да не качват снимки и статуси в социалните мрежи, а да сигнализират незабавно на тел. 112“, заяви районният кмет д-р Георгиев.

          Страх в ‘Дианабад’: 20 коли в пламъци и нито един арест Страх в ‘Дианабад’: 20 коли в пламъци и нито един арест

