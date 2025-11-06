НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Командир Ловец: За пет дни руската армия ще превземе източната част на Купянск

          0
          0
          Командир Ловец
          Командир Ловец
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия ще превземе източната част на Купянск в Харковска област в рамките на следващите пет дни. Това обяви командирът на щурмовия отряд на 1486-и мотострелков полк с позивна „Ловец“, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Притискаме врага; ще изпълним задачата по освобождаването на източната част на Купянск в рамките на следващите пет дни“, заяви той във видеоклип, предоставен от руското Министерство на отбраната.

          По-рано Володимир Зеленски заяви пред репортери, че украинските въоръжени сили „прочистват“ останалите „до 60 руснаци“ в Купянск. Руското Министерство на отбраната отговори, като заяви, че това може да показва само две неща. Зеленски е загубил напълно връзка с реалността, слушайки фалшивите доклади на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски. Или, напротив, разбира безнадеждността на ситуацията и реалното положение на ВСУ в Купянск. Следователно, с цената на безславната смърт на хиляди украински военнослужещи в „котли“, те се опитват да скрият истината от украинското население и западните спонсори до самия край, обобщават от руското военно ведомство.

          Руската армия ще превземе източната част на Купянск в Харковска област в рамките на следващите пет дни. Това обяви командирът на щурмовия отряд на 1486-и мотострелков полк с позивна „Ловец“, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Притискаме врага; ще изпълним задачата по освобождаването на източната част на Купянск в рамките на следващите пет дни“, заяви той във видеоклип, предоставен от руското Министерство на отбраната.

          По-рано Володимир Зеленски заяви пред репортери, че украинските въоръжени сили „прочистват“ останалите „до 60 руснаци“ в Купянск. Руското Министерство на отбраната отговори, като заяви, че това може да показва само две неща. Зеленски е загубил напълно връзка с реалността, слушайки фалшивите доклади на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски. Или, напротив, разбира безнадеждността на ситуацията и реалното положение на ВСУ в Купянск. Следователно, с цената на безславната смърт на хиляди украински военнослужещи в „котли“, те се опитват да скрият истината от украинското население и западните спонсори до самия край, обобщават от руското военно ведомство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Антоанета Христова: В България реформи не се правят, разговорът за бюджета е безсмислен

          Златина Петкова -
          "В България реформи не се правят, разговорът за бюджета е безсмислен." Това каза порф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Война

          Сергей Лавров е изпадна в немилост пред Путин заради отменената среща с Тръмп

          Иван Христов -
          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров може да е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин след неудачния разговор с държавния секретар...
          Война

          Руските удари оставиха ключовия украински град Павлоград без електричество

          Иван Христов -
          Град Павлоград в Днепропетровска област е напълно без електричество след руска атака с дронове, съобщи в Telegram Владислав Гайвоненко, началник на Днепропетровската областна военна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions