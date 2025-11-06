Le Monde: Битката за Покровск навлиза във финалната си фаза, броени дни остават до падането на града

Руската армия е обкръжила Покровск в Донецка област от север и е проникнала в града от юг и изток. Това може да се превърне в първия голям град, превзет от руската армия след падането на Авдеевка през февруари 2024 г., пише френският вестник Le Monde. Отбелязва се, че Покровск е важен логистичен център и може да служи като плацдарм за руснаците, които да атакуват Днепропетровска област оттам.

Битката за Покровск

В продължение на две години Покровск беше мишена на артилерия, дронове и авиационни бомби, изстреляни от руснаците. Почти всички цивилни са избягали от града.

Стотици сгради, които все още стоят в Покровск, дори сериозно повредените, осигуряват известна защита от обстрели. Авторите отбелязват, че като правило градските боеве струват повече на нападателите, отколкото на защитниците, и на теория могат да продължат с месеци. Според журналисти това е бил сценарият, предпочитан от украинския Генерален щаб. Но с прекъсването на доставките ситуацията се промени.

Какво казват военните за ситуацията в Покровск

Неназован офицер, Т., от механизирана пехотна бригада, разположена в Покровск повече от година, е възмутен от „грешките на командването“, които са позволили на руските войски да обкръжат града.

„Няма нормално снабдяване от няколко седмици, а през последните няколко дни то е спряло напълно. Не преминават превозни средства. Град като Покровск, предвид размера си, многобройните високи сгради и фабриките с дебели стени, би могъл да се задържи месеци, дори години; това е крепост“, заяви той.

Според него падането на града е въпрос на „дни, може би най-много две седмици“.

Друг офицер от морската бригада, преразпределена в Покровск през лятото, идентифициран в доклада като П., казва, че ситуацията е изключително тежка:

„Нашето подразделение все още контролира блок, в който нито един руснак не е проникнал, но боевете се задълбочават. Само за няколко дни те проникнаха във всички райони“.

Войникът смята, че Русия има числено предимство както в жива сила, така и в дронове.

„Бих казал, че в този район са три пъти повече от нас. Когато унищожим група от десет войници, веднага се появява друга. Унищожим пост с дронове? Той се появява другаде. Ресурсите им изглеждат неизчерпаеми“, отбеляза той.

Според П. руснаците „търпеливо трупат сили в града“. Малки групи от пет до десет бойци, настъпващи към неговия район, влизат в сгради, за да се скрият веднага щом чуят дрон.

Бившият заместник-министър на отбраната на Украйна Виталий Дейнега изрази следното мнение в социалните мрежи на 2 ноември:

„Ако заповедта за изтегляне от Покровск и Мирноград не бъде подписана бързо, ще се окажем в ситуация, в която губим голям брой силно мотивирани десантчици и морски пехотинци“.

Той добави, че се опасява от ефект на доминото, който би довел до това руската армия „бързо да превземе укрепленията, построени в тила“.