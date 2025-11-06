НА ЖИВО
          Le Monde: Битката за Покровск навлиза във финалната си фаза, броени дни остават до падането на града

          Битката за Покровск
          Битката за Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е обкръжила Покровск в Донецка област от север и е проникнала в града от юг и изток. Това може да се превърне в първия голям град, превзет от руската армия след падането на Авдеевка през февруари 2024 г., пише френският вестник Le Monde. Отбелязва се, че Покровск е важен логистичен център и може да служи като плацдарм за руснаците, които да атакуват Днепропетровска област оттам.

          Битката за Покровск

          В продължение на две години Покровск беше мишена на артилерия, дронове и авиационни бомби, изстреляни от руснаците. Почти всички цивилни са избягали от града.

          Стотици сгради, които все още стоят в Покровск, дори сериозно повредените, осигуряват известна защита от обстрели. Авторите отбелязват, че като правило градските боеве струват повече на нападателите, отколкото на защитниците, и на теория могат да продължат с месеци. Според журналисти това е бил сценарият, предпочитан от украинския Генерален щаб. Но с прекъсването на доставките ситуацията се промени.

          Какво казват военните за ситуацията в Покровск

          Неназован офицер, Т., от механизирана пехотна бригада, разположена в Покровск повече от година, е възмутен от „грешките на командването“, които са позволили на руските войски да обкръжат града.

          „Няма нормално снабдяване от няколко седмици, а през последните няколко дни то е спряло напълно. Не преминават превозни средства. Град като Покровск, предвид размера си, многобройните високи сгради и фабриките с дебели стени, би могъл да се задържи месеци, дори години; това е крепост“, заяви той.

          Според него падането на града е въпрос на „дни, може би най-много две седмици“.

          Друг офицер от морската бригада, преразпределена в Покровск през лятото, идентифициран в доклада като П., казва, че ситуацията е изключително тежка:

          „Нашето подразделение все още контролира блок, в който нито един руснак не е проникнал, но боевете се задълбочават. Само за няколко дни те проникнаха във всички райони“.

          Войникът смята, че Русия има числено предимство както в жива сила, така и в дронове.

          „Бих казал, че в този район са три пъти повече от нас. Когато унищожим група от десет войници, веднага се появява друга. Унищожим пост с дронове? Той се появява другаде. Ресурсите им изглеждат неизчерпаеми“, отбеляза той.

          Според П. руснаците „търпеливо трупат сили в града“. Малки групи от пет до десет бойци, настъпващи към неговия район, влизат в сгради, за да се скрият веднага щом чуят дрон.

          Бившият заместник-министър на отбраната на Украйна Виталий Дейнега изрази следното мнение в социалните мрежи на 2 ноември:

          „Ако заповедта за изтегляне от Покровск и Мирноград не бъде подписана бързо, ще се окажем в ситуация, в която губим голям брой силно мотивирани десантчици и морски пехотинци“.

          Той добави, че се опасява от ефект на доминото, който би довел до това руската армия „бързо да превземе укрепленията, построени в тила“.

