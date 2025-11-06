Легендарен халф на Рома пое Дженоа

Даниеле Де Роси е новият наставник на Дженоа. Това съобщиха официално от клуба по-рано днес.

Де Роси, бивш капитан и треньор на Рома, наследява на поста уволнения Патрик Виейра. Договорът му е краткосрочен – до края на този сезон, като ще бъде автоматично подновен, ако специалистът запази статута на генуезци в Серия А.

Този следобед Де Роси ще изведе отбора за първа тренировка, а официалното му представяне като наставник на тима е насрочено за петък.

Дженоа е в зоната на изпадащите – на 18-а позиция, с едва една победа и скромния актив от шест точки. Дебютът на Де Роси ще бъде в домакинството на Фиорентина в неделя, 9 ноември.