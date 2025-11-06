НА ЖИВО
          Легионът „Свобода за Русия" изгори десетки локомотиви, превозвали оръжие за фронта в Украйна

          В Руската федерация, воюващото на страната на Украйна формирование „Свобода за Русия“ изгори десетки локомотиви, използвани за транспортиране на оръжия за войната, пише УНИАН. Според Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна , движението „Свобода за Русия“ е провело серия от успешни операции срещу логистичната инфраструктура.

          Отбелязва се, че бойците са активни от началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна и сега са едно от най-големите и ефективни движения за съпротива в Русия.

          Ударите са били насочени по локомотиви, използвани от руснаците за доставка на оръжия, боеприпаси и оборудване по време на военните операции срещу Украйна.

          „Запалителни коктейли на партизаните изпепелиха контролните и електрическите системи на десетки превозни средства, използвани за транспортиране на военни доставки“, съобщи ГУР.

          Разузнавателната служба отбелязва, че ударите значително са забавили движението на ресурси и са повлияли на стабилността на снабдителните линии за руските армейски части на фронта.

          ГУР също така подчерта, че „съпротивата срещу престъпната война срещу Украйна нараства в агресорската държава“.

          Social

          ВСУ са ударили по Донецк с крилати ракети „Фламинго"?

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) може да са използвали крилати ракети „Фламинго", за да поразят цели на бившето летище Донецк, където руснаците възстановяват писти...
          Война

          МВнР на Финландия: Османската империя е единствената сила, която Русия е уважавала

          Иван Христов -
          През цялата си история Русия е уважавала единствено Османската империя. Това изявелние направи финландският външен министър Елина Валтонен на съвместна пресконференция с турския си...
          Война

          Бившият зам-началник Генщаба на ВСУ прогнозира къде ще падне следващия удар на руската армия в Донбас, алармира за ситуацията в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Следващата цел на руската армия в Донбас ще бъде Константиновка, според генерал-лейтенант в оставка Игор Романенко, бивш заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили...

