В Руската федерация, воюващото на страната на Украйна формирование „Свобода за Русия“ изгори десетки локомотиви, използвани за транспортиране на оръжия за войната, пише УНИАН. Според Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна , движението „Свобода за Русия“ е провело серия от успешни операции срещу логистичната инфраструктура.

Отбелязва се, че бойците са активни от началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна и сега са едно от най-големите и ефективни движения за съпротива в Русия.

Ударите са били насочени по локомотиви, използвани от руснаците за доставка на оръжия, боеприпаси и оборудване по време на военните операции срещу Украйна.

„Запалителни коктейли на партизаните изпепелиха контролните и електрическите системи на десетки превозни средства, използвани за транспортиране на военни доставки“, съобщи ГУР.

Разузнавателната служба отбелязва, че ударите значително са забавили движението на ресурси и са повлияли на стабилността на снабдителните линии за руските армейски части на фронта.

ГУР също така подчерта, че „съпротивата срещу престъпната война срещу Украйна нараства в агресорската държава“.