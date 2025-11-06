Левскарите организират синьо шествие в столицата

Националният клуб на привържениците на Левски (НКП) обяви традиционното шествие на феновете на „сините“ преди поредното издание на Вечното дерби с ЦСКА. Сблъсъкът на Националния стадион е тази събота от 15 часа.
Шествието ще тръгне в 12:30 ч. от магазина на НКП на бул. „Тодор Александров“ 23.
По същото време, но на ул. „Цар Иван Асен“, се събират и феновете на ЦСКА.
„Левскари,
Остана съвсем малко до двубоя ни срещу ловешката измама! Очакваме всички в деня на мача на обичайното място, в 12:30ч., за да залеем улиците на нашия град така, както само ние можем!
Ад да настане, глас да не остане!“, написаха от НКП на „сините“.
