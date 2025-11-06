НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Левскарите организират синьо шествие в столицата

          Сборният пункт на феновете е НКП на бул. "Тодор Александров" 23

          0
          25
          Снимка: www.facebook.com/NKPLevski
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Националният клуб на привържениците на Левски (НКП) обяви традиционното шествие на феновете на „сините“ преди поредното издание на Вечното дерби с ЦСКА. Сблъсъкът на Националния стадион е тази събота от 15 часа.

          - Реклама -

          Шествието ще тръгне в 12:30 ч. от магазина на НКП на бул. „Тодор Александров“ 23.

          По същото време, но на ул. „Цар Иван Асен“, се събират и феновете на ЦСКА.

          „Левскари, 

          Остана съвсем малко до двубоя ни срещу ловешката измама! Очакваме всички в деня на мача на обичайното място, в 12:30ч., за да залеем улиците на нашия град така, както само ние можем! 

          Ад да настане, глас да не остане!“, написаха от НКП на „сините“.

          Националният клуб на привържениците на Левски (НКП) обяви традиционното шествие на феновете на „сините“ преди поредното издание на Вечното дерби с ЦСКА. Сблъсъкът на Националния стадион е тази събота от 15 часа.

          - Реклама -

          Шествието ще тръгне в 12:30 ч. от магазина на НКП на бул. „Тодор Александров“ 23.

          По същото време, но на ул. „Цар Иван Асен“, се събират и феновете на ЦСКА.

          „Левскари, 

          Остана съвсем малко до двубоя ни срещу ловешката измама! Очакваме всички в деня на мача на обичайното място, в 12:30ч., за да залеем улиците на нашия град така, както само ние можем! 

          Ад да настане, глас да не остане!“, написаха от НКП на „сините“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Базел нанесе трета поредна загуба на ФКСБ

          Станимир Бакалов -
          Базел надделя с 3:1 над ФКСБ в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. С два гола се отличи легендата Джердан Шакири (19’ дузпа,...
          Футбол

          Ясни са 11-те номинирани за наградите FIFA The Best

          Владимир Висоцки -
          Международната централа на футбола (ФИФА) официално представи списъка с номинираните за престижните годишни отличия FIFA The Best.В оценката се разглеждат постиженията на играчите и...
          Тенис

          Джокович е на полуфинал в домашния си турнир

          Николай Минчев -
          Новак Джокович се класира за полуфиналите на тенис-турнира в Атина. Надпреварата се измести от Белград в гръцката столица, заради конфликта на Ноле със сръбския...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions