НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Магнитна буря удря Земята с нова сила

          0
          4
          магнитна буря
          магнитна буря
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Магнитна буря бушува на Земята от края на октомври и днес няма да е изключение. Според данни на Британската геоложка служба, се очаква магнитна буря от ниво G2 (умерена).

          - Реклама -

          Активността при залез слънце напоследък е висока, като са регистрирани две изригвания от клас X и едно изригване от клас M. Всяко от тях е съпроводено с изхвърляния на коронална маса (CME).

          Въпреки че повечето от тези CME няма да засегнат Земята, има вероятност някои да достигнат нашата планета и да предизвикат нова магнитна буря.

          Също така, на 3 ноември се случиха слънчеви изригвания и CME, които се очаква да достигнат Земята днес.

          Очаква се продължително въздействие на 7-ми и 8-ми.

          Магнитна буря бушува на Земята от края на октомври и днес няма да е изключение. Според данни на Британската геоложка служба, се очаква магнитна буря от ниво G2 (умерена).

          - Реклама -

          Активността при залез слънце напоследък е висока, като са регистрирани две изригвания от клас X и едно изригване от клас M. Всяко от тях е съпроводено с изхвърляния на коронална маса (CME).

          Въпреки че повечето от тези CME няма да засегнат Земята, има вероятност някои да достигнат нашата планета и да предизвикат нова магнитна буря.

          Също така, на 3 ноември се случиха слънчеви изригвания и CME, които се очаква да достигнат Земята днес.

          Очаква се продължително въздействие на 7-ми и 8-ми.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Стана ясно кой е фенът, хвърлил бутилка по вратаря на „Ботев“ Пловдив

          Никола Павлов -
          Полицията е установила самоличността на запалянкото на „Локомотив“ Пловдив, който по време на градското дерби уцели с бутилка в главата вратаря на „Ботев“ Пловдив...
          Общество

          Здравният министър прие оставката на Обществения съвет за детската болница

          Никола Павлов -
          Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов е приел подадената оставка на членовете на Обществения съвет, създаден във връзка с проекта за изграждане на...
          Крими

          Разбиха ОПГ за трафик на мигранти

          Десислава Димитрова -
          Организирана престъпна група, занимаваща се с превоз на нелегални мигранти, беше неутрализирана при специализирана операция на служители от „Гранична полиция“ и СДВР.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions