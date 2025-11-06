Магнитна буря удря Земята с нова сила

Магнитна буря бушува на Земята от края на октомври и днес няма да е изключение. Според данни на Британската геоложка служба, се очаква магнитна буря от ниво G2 (умерена).
- Реклама -
Активността при залез слънце напоследък е висока, като са регистрирани две изригвания от клас X и едно изригване от клас M. Всяко от тях е съпроводено с изхвърляния на коронална маса (CME).
Въпреки че повечето от тези CME няма да засегнат Земята, има вероятност някои да достигнат нашата планета и да предизвикат нова магнитна буря.
Също така, на 3 ноември се случиха слънчеви изригвания и CME, които се очаква да достигнат Земята днес.
Очаква се продължително въздействие на 7-ми и 8-ми.
Магнитна буря бушува на Земята от края на октомври и днес няма да е изключение. Според данни на Британската геоложка служба, се очаква магнитна буря от ниво G2 (умерена).
- Реклама -
Активността при залез слънце напоследък е висока, като са регистрирани две изригвания от клас X и едно изригване от клас M. Всяко от тях е съпроводено с изхвърляния на коронална маса (CME).
Въпреки че повечето от тези CME няма да засегнат Земята, има вероятност някои да достигнат нашата планета и да предизвикат нова магнитна буря.
Също така, на 3 ноември се случиха слънчеви изригвания и CME, които се очаква да достигнат Земята днес.
Очаква се продължително въздействие на 7-ми и 8-ми.