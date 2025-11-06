НА ЖИВО
          Марк Рюте: НАТО надмина Русия в производството на боеприпаси

          Марк Рюте. НАТО.
          Марк Рюте. НАТО.
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Страните-членки на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) обръщат тенденцията в производството на боеприпаси. Алиансът вече е в крак с Русия в тази област. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви това по време на реч на индустриален форум в Букурещ, Румъния, предава УНИАН.

          „Вече обръщаме тенденцията в производството на боеприпаси. Доскоро Русия произвеждаше повече боеприпаси, отколкото всички съюзници от НАТО взети заедно. Но това вече не е така. В целия Алианс сега откриваме десетки нови производствени линии и разширяваме съществуващите“, подчерта Рюте.

          По-специално, както отбеляза генералният секретар, страните от НАТО сега произвеждат повече боеприпаси, отколкото в предходните десетилетия.

          Рюте подчерта, че този напредък трябва да бъде разширен и в други области – от висококачествени системи за противовъздушна отбрана до евтини дронове-прехващачи.

          Той добави, че количеството е ключово, а креативността е друг движещ фактор. „Става въпрос за силата на иновациите“, посочва Рюте.

          „Трябва да надхитрим противниците си, използвайки цялата си мощ, за да останем сигурни в бъдеще“, добави той.

