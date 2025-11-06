НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Мартин Димитров: Стига вече касички в бюджета

          0
          2
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          „С подобни аргументи ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Това е критично важно да се направи, защото иначе вървим към катастрофа в следващите години.“

          Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Мартин Димитров, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Според него предвидените 5 млрд. лв. допълнителен дълг, които не са насочени към финансиране на бюджетния дефицит, трябва незабавно да отпаднат.

          „Стига вече касички в бюджета“, категоричен бе Димитров, като потвърди позицията на формацията да не се увеличава данъкът върху дивидентите от 5 на 10%.

          Очакват се допълнителни подробности.

          „С подобни аргументи ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Това е критично важно да се направи, защото иначе вървим към катастрофа в следващите години.“

          Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Мартин Димитров, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Според него предвидените 5 млрд. лв. допълнителен дълг, които не са насочени към финансиране на бюджетния дефицит, трябва незабавно да отпаднат.

          „Стига вече касички в бюджета“, категоричен бе Димитров, като потвърди позицията на формацията да не се увеличава данъкът върху дивидентите от 5 на 10%.

          Очакват се допълнителни подробности.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Украински военен експерт: Насрещни улични боеве се разиграват в Покровск, няма никакво обкръжение на ВСУ

          Иван Христов -
          Руските войски все още не са успели да консолидират позициите си в град Покровск, където насрещни улични боеве продължават навсякъде. Въоръжените сили на Украйна...
          Общество

          Десетки семейства напуснаха домовете си заради рушащ се блок над строежа на метрото

          Дамяна Караджова -
          Кошмарът за хората от напукания и обявен за опасен блок в софийския квартал „Хаджи Димитър“ продължава.
          Крими

          Продължава разследването срещу задържания експерт от фонд „Земеделие“

          Дамяна Караджова -
          Продължава разследването срещу служител от Държавен фонд „Земеделие“, който е поискал и получил подкуп от 1000 лв.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions