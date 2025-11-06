Мартин Димитров: Стига вече касички в бюджета

„С подобни аргументи ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Това е критично важно да се направи, защото иначе вървим към катастрофа в следващите години.“



Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Мартин Димитров, предаде репортер на БГНЕС.

Според него предвидените 5 млрд. лв. допълнителен дълг, които не са насочени към финансиране на бюджетния дефицит, трябва незабавно да отпаднат.

„Стига вече касички в бюджета“, категоричен бе Димитров, като потвърди позицията на формацията да не се увеличава данъкът върху дивидентите от 5 на 10%.



Очакват се допълнителни подробности.



