Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа

Опитът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да „избели“ партньора си Делян Пеевски след скандала със санкциите по „Магнитски“ е претърпял пълна катастрофа, заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

- Реклама -

„Не е добре, когато някой лъже“, коментира Мирчев, визирайки твърденията на Борисов, че е водил разговори с британския външен министър Дейвид Камерън за сваляне на санкциите срещу Пеевски.

Изказването му идва ден след като Британското посолство в София официално отрече да е имало подобни преговори и уточни, че не е постъпвало искане от името на нито един български гражданин, санкциониран по британския режим за глобални санкции срещу корупцията.