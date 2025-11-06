Опитът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да „избели“ партньора си Делян Пеевски след скандала със санкциите по „Магнитски“ е претърпял пълна катастрофа, заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.
„Не е добре, когато някой лъже“, коментира Мирчев, визирайки твърденията на Борисов, че е водил разговори с британския външен министър Дейвид Камерън за сваляне на санкциите срещу Пеевски.
Изказването му идва ден след като Британското посолство в София официално отрече да е имало подобни преговори и уточни, че не е постъпвало искане от името на нито един български гражданин, санкциониран по британския режим за глобални санкции срещу корупцията.
Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа!
Мирчев, Искате да сменяте бързо „цицките“ като прасенца ненаситни!? Така сте научени почти всички в Бандитския днешен парламент! Разбери! Пораснахте и ще ви окачим на ченгела всичките заедно със свинемайката и нереза ви!!!
Мирчев, Искате да сменяте бързо „цицките“ като прсенца ненаситни!? Така сте научени почти всички в Бандитския днешен парламент! Разбери! Пораснахте и ще ви окачим на ченгела всичките заедно със свинемайката и нереза!!!