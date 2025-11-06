НА ЖИВО
          Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Опитът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да „избели“ партньора си Делян Пеевски след скандала със санкциите по „Магнитски“ е претърпял пълна катастрофа, заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

          „Не е добре, когато някой лъже“, коментира Мирчев, визирайки твърденията на Борисов, че е водил разговори с британския външен министър Дейвид Камерън за сваляне на санкциите срещу Пеевски.

          Посолството на Великобритания отряза Борисов: Преговори за сваляне на санкциите не е имало и не може да има! Посолството на Великобритания отряза Борисов: Преговори за сваляне на санкциите не е имало и не може да има!

          Изказването му идва ден след като Британското посолство в София официално отрече да е имало подобни преговори и уточни, че не е постъпвало искане от името на нито един български гражданин, санкциониран по британския режим за глобални санкции срещу корупцията.

          „Сега може би ще очакваме позиция на Уолстрийт джърнал“, добави иронично Мирчев.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа!
            Мирчев, Искате да сменяте бързо „цицките“ като прасенца ненаситни!? Така сте научени почти всички в Бандитския днешен парламент! Разбери! Пораснахте и ще ви окачим на ченгела всичките заедно със свинемайката и нереза ви!!!

          2. Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа!
            Мирчев, Искате да сменяте бързо „цицките“ като прсенца ненаситни!? Така сте научени почти всички в Бандитския днешен парламент! Разбери! Пораснахте и ще ви окачим на ченгела всичките заедно със свинемайката и нереза!!!

