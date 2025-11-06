Мирослав Попов: Синът на Сорос се е снимал с новия кмет на Ню Йорк „Синът на Сорос се е снимал с новия кмет на Ню Йорк“. Това каза международният анализатор Мирослав Попов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Попов

посочи, че Сорос през последните 30 години заставал зад леви партии, затова не било странна и тази подкрепа към Зохран Мамдани. Според международния анализатор голяма част от програмата на Мамдани е със социален характер, пример затова е идеята за безплатен градски транспорт.

„Западноевропейската левица е на колене, а ето, че в САЩ нещата стоят по друг начин“, посочи още гостът. В Америка се надигало силно недоволство срещу превишаването на полицейските правомощия. Той припомни трагичният случай, при който чернокож беше убит от полицай при задържане. Гостът застана зад идеята, че европейската левица също трябва да възстанови влиянието си.