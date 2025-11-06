Мустафа Сангаре за ЦСКА: Тези дербита са смисълът на футбола, трябва задължително трябва да спечелим

Една от големите звезди на Левски – Мустафа Сангаре, е оптимист за предстоящото Вечно дерби с ЦСКА, което се явява голямо изпитание за „сините“ в шампионската битка с Лудогорец. Преди двубоя „сините“ имат комфортен аванс пред „орлите“, но всички жадуват за успех над големия съперник.

Според Сангаре победа може да бъде изкована без проблем, но за да се случи това – тимът трябва да „спазва тактическата дисциплина и точно това, което иска треньорът“:

„Тези дербита са смисълът на футбола. Това е мач (б.р. – срещу ЦСКА), който задължително трябва да спечелим. Трябва да спазваме тактическата дисциплина и точно това, което иска треньорът. Ако изпълним първоначалния ни план, съм сигурен, че ще победим без проблем. Разбира се, ще подходим с нужното уважение към съперника“, обясни таранът пред телевизията, държаща правата на шампионата.

До този момент Сангаре има две срещи срещу ЦСКА – победа и реми, но продължава да чака първото си попадение срещу „червените“.