МВнР на Финландия: Османската империя е единствената сила, която Русия е уважавала

През цялата си история Русия е уважавала единствено Османската империя. Това изявелние направи финландският външен министър Елина Валтонен на съвместна пресконференция с турския си колега Хакан Фидан, съобщава телевизионният канал Haber Global.

Валтонен подари на Фидан книга от бившия финландски президент Мауно Койвисто „Руската идея“.

„Дадох тази книга, защото тя съдържа раздел, в който се отбелязва, че единствената сила, която Руската империя е уважавала, е Османската империя“, заяви тя.

Хакан Фидан от своя страна заяви, че е горд от думите на колежката си и ѝ благодари.