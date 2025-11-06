Намериха най-голямата паяжина в света на границата между Албания и Гърция

Изследователи откриха това, което изглежда като най-голямата паяжина в света, в пещера на границата между Албания и Гърция. Тя е дом на повече от 111 000 паяка, съобщава Live Science.

Проучване, публикувано в списание Subterranean Biology, установи, че самата мрежа се простира на 106 квадратни метра по стената на тесен, нисък проход на входа на пещерата. Тя представлява мозайка от хиляди отделни фуниевидни мрежи.

Забележително е, че това е и първото доказателство за колониално поведение при два често срещани вида паяци, казва водещият автор Ищван Урак, доцент в катедрата по биология в университета Сапиентия в Трансилвания, Румъния.

Откриването на колонията от гигантски паяци

Гигантската мрежа се намира в пещера, издълбана от сярна киселина, образувана от окисляването на сероводорода в подпочвените води. Авторите на изследването обаче не са първите, които са я видели.

Тази колония е открита през 2022 г. от спелеолози от Чешкото спелеоложко дружество по време на експедиция до каньона Вромонер. Екип от учени посети пещерата през 2024 г. и събра проби от паяжини. Ищван Урак анализира тези проби, преди да се впусне в собствената си експедиция до пещерата.

„Анализът разкри, че колонията е обитавана от два вида паяци: Tegenaria domestica, известен като фуниевиден или домашен паяк, и Prinerigone vagans. По време на посещението си в пещерата Урак и колегите му изчислиха, че в нея са живели приблизително 69 000 T. domestica и над 42 000 P. vagans. ДНК анализът, проведен като част от новото проучване, също потвърди, че тези видове са доминиращи в колонията“, се казва в статията.

Ищван Урак твърди, че колонията в пещерата е една от най-големите, регистрирани някога. Освен това, преди това не е било известно, че представители на тези два вида могат да съществуват едновременно по такъв начин.

Въпреки че T. domestica и P. vagans са често срещани в близост до човешки жилища, колонията, открита в пещерата, е „уникален случай на съвместното съществуване на два вида в една мрежа в толкова голям брой“, подчертава авторът на изследването.