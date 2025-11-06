НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Нанси Пелоси обяви оттеглянето си от Конгреса на САЩ

          0
          3
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Нанси Пелоси, първата жена, заемаща поста председател на Камарата на представителите на САЩ, обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране при следващите избори, съобщи АФП.

          „Няма да се кандидатирам за преизбиране в Конгреса,“ заяви 85-годишната демократка във видеообръщение, насочено основно към своите избиратели в родния ѝ Сан Франциско.

          „С благодарно сърце очаквам последната си година на служба като ваша горда представителка,“ добави Пелоси.

          - Реклама -

          Кариерата ѝ в американския Конгрес обхваща близо 40 години, през които тя се превърна в една от най-влиятелните фигури на Демократическата партия и символ на женското лидерство в американската политика.

          Нанси Пелоси, първата жена, заемаща поста председател на Камарата на представителите на САЩ, обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране при следващите избори, съобщи АФП.

          „Няма да се кандидатирам за преизбиране в Конгреса,“ заяви 85-годишната демократка във видеообръщение, насочено основно към своите избиратели в родния ѝ Сан Франциско.

          „С благодарно сърце очаквам последната си година на служба като ваша горда представителка,“ добави Пелоси.

          - Реклама -

          Кариерата ѝ в американския Конгрес обхваща близо 40 години, през които тя се превърна в една от най-влиятелните фигури на Демократическата партия и символ на женското лидерство в американската политика.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          По спешност: ДСБ поиска изслушване на здравния министър

          Никола Павлов -
          „Демократи за силна България“ (ДСБ) внесоха в Народното събрание официално искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов. Повод за това стана колективната...
          Война

          Пакистан обстрелва Афганистан въпреки примирието

          Пламена Ганева -
          Пакистански сили са обстрелвали територията на Афганистан, въпреки продължаващото примирие и мирните преговори между двете страни, съобщиха за АФП афганистански военни източници и очевидци. „Пакистан...
          Война

          Израел с нова атака срещу Ливан: армията готви удари по цели на „Хизбула“

          Пламена Ганева -
          Израел готви удари по „Хизбула“ в Южен Ливан и призова жителите да бягат от района Израелската армия призова жителите на две села в южен Ливан...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions