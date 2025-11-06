Нанси Пелоси обяви оттеглянето си от Конгреса на САЩ

Нанси Пелоси, първата жена, заемаща поста председател на Камарата на представителите на САЩ, обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране при следващите избори, съобщи АФП.
Кариерата ѝ в американския Конгрес обхваща близо 40 години, през които тя се превърна в една от най-влиятелните фигури на Демократическата партия и символ на женското лидерство в американската политика.
Пакистански сили са обстрелвали територията на Афганистан, въпреки продължаващото примирие и мирните преговори между двете страни, съобщиха за АФП афганистански военни източници и очевидци.
„Пакистан...