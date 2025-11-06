Нанси Пелоси обяви оттеглянето си от Конгреса на САЩ

Нанси Пелоси, първата жена, заемаща поста председател на Камарата на представителите на САЩ, обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране при следващите избори, съобщи АФП.

„Няма да се кандидатирам за преизбиране в Конгреса,“ заяви 85-годишната демократка във видеообръщение, насочено основно към своите избиратели в родния ѝ Сан Франциско.

„С благодарно сърце очаквам последната си година на служба като ваша горда представителка," добави Пелоси.

Кариерата ѝ в американския Конгрес обхваща близо 40 години, през които тя се превърна в една от най-влиятелните фигури на Демократическата партия и символ на женското лидерство в американската политика.