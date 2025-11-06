Нотингам пропусна дузпа и се провали в Австрия

Щурм (Грац) и Нотингам Форест завършиха наравно 0:0 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. По този начин и двата тима останаха с по една единствена победа в основната фаза на турнира. Срещата предложи доста емоции на феновете въпреки липсата на голове.

Гостите от Англия доминираха почти през цялото продължение на двубоя и на няколко пъти бяха много близо до попадението, но до такова така и не се стигна. Още в първите 20 минути те осъществиха няколко добри нападения. При една от редките си контраатаки обаче Щурм стигна до гол след не особено умела намеса на вратаря, но след преглед с ВАР се оказа, че е имало засада. Десетина минути преди края на първата част гостите получиха дузпа за игра с ръка в пеналта. Изстрелът на Морган Гибс-Уайт бе спасен по отличен начин от героя за австрийците в цялата среща Оливер Кристенсен. Именно след неговата намеса пък се получи най-спорната ситуация в двубоя, тъй като Райън Йейтс бе повален при опит за добавка, но второ отсъждане в полза на Нотингам не последва.

След почивката темпото на двубоя спадна, но въпреки това футболистите на Шон Дайч продължиха да са по-активни, но много по-рядко стигаха до по-интересни ситуации. Нотингам остава на 19-ата позиция с пет точки, а Щурм (Грац) е 23-и с една по-малко.