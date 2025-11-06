НА ЖИВО
          Нови пазар инвестира над 681 000 лв. в зелена енергия за социални услуги

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Община Нови пазар си осигури финансиране в размер на 681 007,99 лева за монтиране на фотоволтаични системи и закупуване на електрическо превозно средство. Това съобщи Павлин Владимиров, експерт „Връзки с обществеността“ в местната администрация. Средствата са предназначени за нуждите на шест социални услуги, като ще бъде изградена и зарядна станция.

          Финансирането е одобрено с решение на министъра на труда и социалната политика след оценка на предложението на общината по Механизма за възстановяване и устойчивост, в рамките на процедура BG-RRP-13.009-0102.

          Според Владимиров, основната цел на проекта е да се намали енергийната зависимост на социалните услуги, управлявани от общината, и да се подобри качеството им.

          Еврокомисията даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по МВУ Еврокомисията даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по МВУ

          Фотоволтаични инсталации ще бъдат поставени на сградите на няколко центъра за настаняване от семеен тип:

          • за деца с увреждания (ЦНСТДУ),
          • за младежи с увреждания (ЦНСТМУ),
          • за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) и
          • за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ) в село Памукчии.

          Проектът обхваща още Центъра за обществена подкрепа на ул. „Милин камък“ 2а и Дневния център за деца с увреждания „Къщичката“.

          Междувременно и Община Шумен получи одобрение за финансиране от 750 хиляди лева по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Средствата ще бъдат използвани за инсталиране на фотоволтаични системи на седем социални сгради, както и за покупката на електромобил със зарядна станция за социалните дейности.

          Росен Желязков: Каспийската зелена енергия ще бъде нов източник за Европа и България Росен Желязков: Каспийската зелена енергия ще бъде нов източник за Европа и България

