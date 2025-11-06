Нови пазар инвестира над 681 000 лв. в зелена енергия за социални услуги

Община Нови пазар си осигури финансиране в размер на 681 007,99 лева за монтиране на фотоволтаични системи и закупуване на електрическо превозно средство. Това съобщи Павлин Владимиров, експерт „Връзки с обществеността“ в местната администрация. Средствата са предназначени за нуждите на шест социални услуги, като ще бъде изградена и зарядна станция.

- Реклама -

Финансирането е одобрено с решение на министъра на труда и социалната политика след оценка на предложението на общината по Механизма за възстановяване и устойчивост, в рамките на процедура BG-RRP-13.009-0102.

Според Владимиров, основната цел на проекта е да се намали енергийната зависимост на социалните услуги, управлявани от общината, и да се подобри качеството им.

Фотоволтаични инсталации ще бъдат поставени на сградите на няколко центъра за настаняване от семеен тип:

за деца с увреждания ( ЦНСТДУ ),

), за младежи с увреждания ( ЦНСТМУ ),

), за деца без увреждания ( ЦНСТДБУ ) и

) и за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ) в село Памукчии.

Проектът обхваща още Центъра за обществена подкрепа на ул. „Милин камък“ 2а и Дневния център за деца с увреждания „Къщичката“.

Междувременно и Община Шумен получи одобрение за финансиране от 750 хиляди лева по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Средствата ще бъдат използвани за инсталиране на фотоволтаични системи на седем социални сгради, както и за покупката на електромобил със зарядна станция за социалните дейности.