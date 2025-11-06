НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Нюкасъл взе своето срещу Билбао

          0
          3
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Нюкасъл спечели с 2:0 домакинството си на Билбао, като победата бе абсолютно заслужена на база показаното на терена. Гостите от Испания така и не успяха да застрашат сериозно английските си домакини. За „свраките“ се разписаха Дан Бърн и Жоелинтон. С този успех Нюкасъл събра 9 точки след 3 победи, докато Билбао е едва на 27-о място само с 1 победа и 3 загуби след 4 мача.

          - Реклама -

          В 9-ата минута Жоелинтон получи страхотен извеждащ пас, финтира защитник и вкара, но голът не бе зачетен.

          Две минути по-късно обаче „свраките“ поведоха. Те имаха възможност да изпълнят пряк свободен удар, топката бе насочена към втора греда, където Дан Бърн с глава насочи майсторски топката в мрежата на испанците – 1:0.

          В 17-ата минута Гомес имаше възможност да изравни, като стреля по диагонала, а топката се удари в левия стълб след намеса на Поуп. След центрирането топката стигна до Адама, който стреля мощно, но шутът му бе блокиран.

          В 42-ата минута „свраките“ пропуснаха златен шанс да вкарат втори гол. Жоелинтон излезе на стрелкова позиция, стреля, вратарят изби, топката отново попадна у атакуващия футболист, който на празна врата изпрати топката в аут, въпреки че пое топката и с ръка.

          Само 3 минути след началото на второто полувреме Нюкасъл вкара втори гол. Жоелинтон получи центриране отляво на Харви Барнс и с глава отбеляза второто попадение в срещата – 2:0.

          Нюкасъл спечели с 2:0 домакинството си на Билбао, като победата бе абсолютно заслужена на база показаното на терена. Гостите от Испания така и не успяха да застрашат сериозно английските си домакини. За „свраките“ се разписаха Дан Бърн и Жоелинтон. С този успех Нюкасъл събра 9 точки след 3 победи, докато Билбао е едва на 27-о място само с 1 победа и 3 загуби след 4 мача.

          - Реклама -

          В 9-ата минута Жоелинтон получи страхотен извеждащ пас, финтира защитник и вкара, но голът не бе зачетен.

          Две минути по-късно обаче „свраките“ поведоха. Те имаха възможност да изпълнят пряк свободен удар, топката бе насочена към втора греда, където Дан Бърн с глава насочи майсторски топката в мрежата на испанците – 1:0.

          В 17-ата минута Гомес имаше възможност да изравни, като стреля по диагонала, а топката се удари в левия стълб след намеса на Поуп. След центрирането топката стигна до Адама, който стреля мощно, но шутът му бе блокиран.

          В 42-ата минута „свраките“ пропуснаха златен шанс да вкарат втори гол. Жоелинтон излезе на стрелкова позиция, стреля, вратарят изби, топката отново попадна у атакуващия футболист, който на празна врата изпрати топката в аут, въпреки че пое топката и с ръка.

          Само 3 минути след началото на второто полувреме Нюкасъл вкара втори гол. Жоелинтон получи центриране отляво на Харви Барнс и с глава отбеляза второто попадение в срещата – 2:0.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Кайрат притесни Интер, но трите точки останаха в Милано

          Станимир Бакалов -
          Кайрат притесни Интер, но не успя да поднесе изненадата, а "нерадзурите" спечелиха с 2:1 мача си от Шампионската лига. Домакините поведоха в края на...
          Спорт

          Фодън напомни на най-добрите си времена, а Манчестър Сити

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Сити записа трети успех в Шампионската лига, надвивайки Борусия Дортмунд у дома с 4:1 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в...
          Спорт

          Пафос потопи подводницата

          Станимир Бакалов -
          Пафос сътвори една от големите изненади в Шампионската лига, побеждавайки Виляреал с 1:0 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в надпреварата. Това е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions