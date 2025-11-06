Нюкасъл взе своето срещу Билбао

Нюкасъл спечели с 2:0 домакинството си на Билбао, като победата бе абсолютно заслужена на база показаното на терена. Гостите от Испания така и не успяха да застрашат сериозно английските си домакини. За „свраките“ се разписаха Дан Бърн и Жоелинтон. С този успех Нюкасъл събра 9 точки след 3 победи, докато Билбао е едва на 27-о място само с 1 победа и 3 загуби след 4 мача.

В 9-ата минута Жоелинтон получи страхотен извеждащ пас, финтира защитник и вкара, но голът не бе зачетен.

Две минути по-късно обаче „свраките“ поведоха. Те имаха възможност да изпълнят пряк свободен удар, топката бе насочена към втора греда, където Дан Бърн с глава насочи майсторски топката в мрежата на испанците – 1:0.

В 17-ата минута Гомес имаше възможност да изравни, като стреля по диагонала, а топката се удари в левия стълб след намеса на Поуп. След центрирането топката стигна до Адама, който стреля мощно, но шутът му бе блокиран.

В 42-ата минута „свраките“ пропуснаха златен шанс да вкарат втори гол. Жоелинтон излезе на стрелкова позиция, стреля, вратарят изби, топката отново попадна у атакуващия футболист, който на празна врата изпрати топката в аут, въпреки че пое топката и с ръка.

Само 3 минути след началото на второто полувреме Нюкасъл вкара втори гол. Жоелинтон получи центриране отляво на Харви Барнс и с глава отбеляза второто попадение в срещата – 2:0.