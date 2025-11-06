Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че групировска войски „Център“ е взела в плен войници от 68-ма отделна егерска бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които са били обкръжени в Покровск, предава РИА Новости.

Отбелязва се, че украинските бойци са се предали доброволно, защото командването им ги е изоставило и те вече не са могли да търпят артилерийски и дронов огън.

„Наоколо лежат мъртви и ранени. Няма къде да отидем. Седем дни без храна. Без вода, без храна. Без боеприпаси. В мазета, в землянки. Крили са се където могат. Нямало е къде да отидат, това е всичко“, казва военнопленникът Генадий Чернадчук.

Според министерството, войниците от ВСУ са гладували от четири до седем дни и са яли каквото са могли да намерят в мазетата, тъй като провизии не са им били доставяни дори с дронове. Съобщава се, че докато една група украински бойци е решавала да се предаде, техните другари са направили неуспешен опит да излязат от обкръжението и оттогава не са се свързали. Според самите пленници, броят на ранените в града расте ежедневно, но те не могат да получат медицинска помощ поради липса на лекарства.