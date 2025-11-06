Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че групировска войски „Център“ е взела в плен войници от 68-ма отделна егерска бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които са били обкръжени в Покровск, предава РИА Новости.
Отбелязва се, че украинските бойци са се предали доброволно, защото командването им ги е изоставило и те вече не са могли да търпят артилерийски и дронов огън.
„Наоколо лежат мъртви и ранени. Няма къде да отидем. Седем дни без храна. Без вода, без храна. Без боеприпаси. В мазета, в землянки. Крили са се където могат. Нямало е къде да отидат, това е всичко“, казва военнопленникът Генадий Чернадчук.
Според министерството, войниците от ВСУ са гладували от четири до седем дни и са яли каквото са могли да намерят в мазетата, тъй като провизии не са им били доставяни дори с дронове. Съобщава се, че докато една група украински бойци е решавала да се предаде, техните другари са направили неуспешен опит да излязат от обкръжението и оттогава не са се свързали. Според самите пленници, броят на ранените в града расте ежедневно, но те не могат да получат медицинска помощ поради липса на лекарства.
Няма такива работи! Храбрите укри не се предават! Те са тръгнали на стоп, сигурно, към Крим… На плаж… И на кафе с президента си…