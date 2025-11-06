НА ЖИВО
          Общественият съвет за Националната детска болница подаде оставка

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Общественият съвет, който следеше реализацията на проекта за Национална детска болница, подава оставка. Новината стана ясна по време на брифинг пред Министерството на здравеопазването, където членове на съвета официално обявиха решението си.

          Причините за оставката и следващите стъпки около съдбата на дългоочаквания проект предстои да бъдат обявени по-късно днес.

          Очаквайте подробности!

