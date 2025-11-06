НА ЖИВО
          Обвиненият за инцидента с Даниел Наумов твърди, че е невинен

          "Този човек, който ми показахте, прилича на мен, да, но не съм аз. Имам сериозна професия – асансьорен техник съм и не бих правил такова нещо. Това е недоразумение" - сподели пред Районния съд на Пловдив лицето с инициали Б.К.

          Снимка: БГНЕС
          Привърженикът на Локомотив Пловдив, който беше арестуван по обвинение, че е уцелил с бутилка в главата вратаря на градския съперник Ботев – Даниел Наумов, твърди, че не той е извършител на въпросното деяние, което доведе до прекратяването на мача в 41-та минута при резултат 1:1 на „Лаута“.

          „Категорично присъствах на стадиона, но не съм хвърлял бутилка, понеже бях с двете ми деца и съпругата. Този човек, който ми показахте, прилича на мен, да, но не съм аз. Имам сериозна професия – асансьорен техник съм и не бих правил такова нещо. Това е недоразумение“, сподели пред Районния съд на Пловдив лицето с инициали Б.К.

          Съдия Иван Минчев, който се занимава с делото, обяви, че ще изпрати материалите по случая на прокуратурата, за да може тя да образува наказателно производство срещу задържания.

          Ботев получи служебна победа над Локомотив с 4:0, като „смърфовете“ ще играят следващите си три домакинства без публика и трябва да заплатят глоба в размер на над 25 000 лв.

