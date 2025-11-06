НА ЖИВО
      четвъртък, 06.11.25
          От Ботев Пловдив пуснаха програмата за мача с Добруджа

          Срещата между "канарчетата" и добричлии е насрочена за петък от 17:30 часа

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv/
          Ботев Пловдив обяви организацията и активностите за мача с новака Добруджа. Срещата на „Колежа“ е утре от 17:30 часа.

          Ето какво написаха „канарчетата“:

          „Ботев Пловдив приема Добруджа в среща от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в петък от 17:30 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

          На разположение на феновете е новото кафе Corner Bar, което се намира до фен магазина откъм ул. „Богомил“.

          В петъчния ден ще отвори и фен-зоната, в която „жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

          Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:

          в 8:00ч. ще отвори кафе „Corner Bar“

          в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион „Христо Ботев“, където до 13 часа ще се продават билети

          в 13:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. „Богомил“

          в 15:30ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 10лв.)

          в 15:30ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

          в 15:30ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

          в 16:00ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

          Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион „Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

          Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. „Източен“.

          Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. „Богомил“ и ул. „Варшава“.“. 

