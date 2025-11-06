От последните минути: Зеленски обяви, че е говорил с Желязков

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков, в публикация в своята страница във Фейсбук.
По думите му, двамата са обсъдили и възможности за взаимодействие в отбраната и съвместни проекти в рамките на европейския инструмент SAFE (Мерки за сигурността на Европа).
„Благодарим за важните сигнали за по-нататъшна подкрепа. Ще поддържаме връзка“, завърши Зеленски.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков, в публикация в своята страница във Фейсбук.
По думите му, двамата са обсъдили и възможности за взаимодействие в отбраната и съвместни проекти в рамките на европейския инструмент SAFE (Мерки за сигурността на Европа).
„Благодарим за важните сигнали за по-нататъшна подкрепа. Ще поддържаме връзка“, завърши Зеленски.
От това заявление става ясно че пак ще ни вдигат цената на тока да помагаме на украйна по направлението енергетика
Trepane na boklycite , creme e
Тъпи свински зурли,скъпо ще им излязат тия заговори.