      четвъртък, 06.11.25
          От последните минути: Зеленски обяви, че е говорил с Желязков

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков, в публикация в своята страница във Фейсбук.

          „Проведох разговор с премиера на България Росен Желязков. Обсъдихме укрепването на енергийното сътрудничество и се договорихме за стъпки, които ще помогнат за енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и ние ще ги изпълним“, написа Зеленски.

          По думите му, двамата са обсъдили и възможности за взаимодействие в отбраната и съвместни проекти в рамките на европейския инструмент SAFE (Мерки за сигурността на Европа).

          Желязков: „Справедлив и дълготраен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС"

          „Инструментът на ЕС SAFE дава много възможности за това и аз предложих на господин премиера проекти за сътрудничество, включително свързани с повишаване нивото на сигурност в Черно море. България се интересува от съвместна работа с Украйна. Съгласихме се нашите екипи да работят по подробностите“, посочи украинският президент.

          „Благодарим за важните сигнали за по-нататъшна подкрепа. Ще поддържаме връзка“, завърши Зеленски.

          От това заявление става ясно че пак ще ни вдигат цената на тока да помагаме на украйна по направлението енергетика

