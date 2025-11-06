От последните минути: Зеленски обяви, че е говорил с Желязков

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков, в публикация в своята страница във Фейсбук.

„Проведох разговор с премиера на България Росен Желязков. Обсъдихме укрепването на енергийното сътрудничество и се договорихме за стъпки, които ще помогнат за енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и ние ще ги изпълним“, написа Зеленски. - Реклама -

По думите му, двамата са обсъдили и възможности за взаимодействие в отбраната и съвместни проекти в рамките на европейския инструмент SAFE (Мерки за сигурността на Европа).

„Инструментът на ЕС SAFE дава много възможности за това и аз предложих на господин премиера проекти за сътрудничество, включително свързани с повишаване нивото на сигурност в Черно море. България се интересува от съвместна работа с Украйна. Съгласихме се нашите екипи да работят по подробностите“, посочи украинският президент.

„Благодарим за важните сигнали за по-нататъшна подкрепа. Ще поддържаме връзка“, завърши Зеленски.