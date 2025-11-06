От рапър до кмет: кой е човекът, който раздели Ню Йорк?

Избирането на Зохран Мамдани, представител на лявото крило на Демократическата партия и ярък противник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за кмет на Ню Йорк предизвика буря от реакции – от възторг до открито възмущение.

Поддръжниците му го наричат символ на нова ера и „триумф за демократите“, докато критиците стигат по-далеч – определят го като „комунист“ и дори „джихадист“.

Мамдани ще остане в историята като първият мюсюлманин и първият човек от южноазиатски произход, застанал начело на мегаполиса, както и най-младият кмет на Ню Йорк от повече от век.

„Искам Ню Йорк да бъде град за всички, не само за богатите“, заяви Мамдани по време на победната си реч.

Още от първичните избори той беше сочен за фаворит пред съперника си Андрю Куомо, а кампанията му се отличаваше с неформален стил, активност в социалните мрежи и креативни видеа.

Сред основните му предизборни обещания са:

безплатни детски градини ,

, безплатен автобусен транспорт ,

, откриване на общински хранителни магазини ,

, повишаване на данъците за най-богатите с цел финансиране на социалните програми.

Но ентусиазмът на поддръжниците бе последван и от остра реакция от консервативния лагер.

Сенаторът Тед Крус нарече Мамдани „джихадист“,

а рапърът 50 Cent публикува снимка на надгробен камък с надпис: „New York City — 2025“.

Дори президентът Доналд Тръмп коментира избора, заявявайки:

„Ще оправим Мамдани“,

намеквайки за възможно намаляване на федералното финансиране за града, възлизащо на 6–7 милиарда долара годишно.

Подобна мярка би поставила новия кмет в тежка ситуация, тъй като голяма част от средствата са предназначени за жилищни и социални програми.

Макар Мамдани да споделя, че знае какво е финансово затруднение, той не идва от бедно семейство – майка му е филмов продуцент, а самият той влиза в политиката през 2020 г., след работа като консултант по жилищни въпроси в Куинс. Преди това е познат в музикалните среди под псевдонима „доктор Кандамон“.