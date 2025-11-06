От рапър до кмет: кой е човекът, който раздели Ню Йорк?

Избирането на Зохран Мамдани, представител на лявото крило на Демократическата партия и ярък противник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за кмет на Ню Йорк предизвика буря от реакции – от възторг до открито възмущение.
Поддръжниците му го наричат символ на нова ера и „триумф за демократите“, докато критиците стигат по-далеч – определят го като „комунист“ и дори „джихадист“.
Мамдани ще остане в историята като първият мюсюлманин и първият човек от южноазиатски произход, застанал начело на мегаполиса, както и най-младият кмет на Ню Йорк от повече от век.
Още от първичните избори той беше сочен за фаворит пред съперника си Андрю Куомо, а кампанията му се отличаваше с неформален стил, активност в социалните мрежи и креативни видеа.
Сред основните му предизборни обещания са:
безплатни детски градини,
безплатен автобусен транспорт,
откриване на общински хранителни магазини,
повишаване на данъците за най-богатите с цел финансиране на социалните програми.
Но ентусиазмът на поддръжниците бе последван и от остра реакция от консервативния лагер.
Дори президентът Доналд Тръмп коментира избора, заявявайки:
Подобна мярка би поставила новия кмет в тежка ситуация, тъй като голяма част от средствата са предназначени за жилищни и социални програми.
Макар Мамдани да споделя, че знае какво е финансово затруднение, той не идва от бедно семейство – майка му е филмов продуцент, а самият той влиза в политиката през 2020 г., след работа като консултант по жилищни въпроси в Куинс. Преди това е познат в музикалните среди под псевдонима „доктор Кандамон“.
