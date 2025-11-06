НА ЖИВО
          Открити са черните кутии на катастрофиралия товарен самолет на UPS в САЩ

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Федералните разследващи органи в Съединените щати намериха „черните кутии“ сред останките на товарния самолет на UPS, който се разби и избухна в пламъци при излитане от летището в Луивил, щата Кентъки, съобщи Ройтерс. При инцидента загинаха най-малко 12 души, потвърдиха официални представители.

          Членът на Националния съвет за транспортна безопасност (НСТБ) Тод Инман заяви, че огромен огнен облак е избухнал около лявото крило на самолета, след като един от трите му двигателя се е отделил, докато широкофюзелажният MD-11 се е ускорявал по пистата.

          По думите му, 34-годишният самолет е бил на път за Хонолулу с трима членове на екипажа, когато се е разбил малко след преминаване на оградата в края на пистата при излитане във вторник вечерта. Машината ударила няколко постройки извън периметъра на летището.

          След сблъсъка самолетът се е обгърнал в пламъци, като огненият облак е предизвикал серия от пожари и е разпръснал отломки на около 800 метра. При експлозията е бил подпален и близък обект за рециклиране на петрол, който също е избухнал.

          „И двата регистратора – на полетните данни и на гласовите записи в пилотската кабина – изглеждат непокътнати,“

          заяви Инман по време на първия брифинг на НСТБ след трагедията.

          Той уточни, че устройствата са проектирани да издържат на силни удари и високи температури, а са били открити в сряда сред обгорелите останки на катастрофиралия самолет.

