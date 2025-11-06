Пакистан обстрелва Афганистан въпреки примирието

Пакистански сили са обстрелвали територията на Афганистан, въпреки продължаващото примирие и мирните преговори между двете страни, съобщиха за АФП афганистански военни източници и очевидци.
Инцидентът е станал в деня, в който делегации от двете страни водят разговори в Истанбул с посредничеството на Турция, насочени към укрепване на крехкото примирие.
Напрежението между Пакистан и Афганистан остава високо, като границата между двете държави често е сцена на военни сблъсъци и взаимни обвинения за терористична дейност.
