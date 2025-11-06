НА ЖИВО
          Пакистан обстрелва Афганистан въпреки примирието

          Пакистански сили са обстрелвали територията на Афганистан, въпреки продължаващото примирие и мирните преговори между двете страни, съобщиха за АФП афганистански военни източници и очевидци.

          „Пакистан използва леки и тежки оръжия и нацели цивилни райони,“ заяви афганистански военен източник, според когото обстрелът е продължил между 10 и 15 минути.

          Инцидентът е станал в деня, в който делегации от двете страни водят разговори в Истанбул с посредничеството на Турция, насочени към укрепване на крехкото примирие.

          „Все още не сме отвърнали на удара от уважение към продължаващите преговори,“ добави източникът, пожелал анонимност.

          Напрежението между Пакистан и Афганистан остава високо, като границата между двете държави често е сцена на военни сблъсъци и взаимни обвинения за терористична дейност.


